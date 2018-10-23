Rus Dışişleri: Putin ve Erdoğan İstanbul’daki dörtlü zirvede ikili görüşme yapacak

‘Rusya ve Türkiye: Stratejik çok planlı ortaklık yönelimleri’ isimli konferans çerçevesinde Sputnik’e konuşan Buravov “Ülkelerimizin liderlerinin katılımıyla yakın zamanda dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesi için hazırlanılıyor. Bu zirve kapsamında ayrı bir ikili görüşmenin yapılması planlanıyor” dedi.

Buravov, Putin ve Erdoğan’ın uluslararası konuların gelişimi ve ikili ilişkilerin dinamikleri ile ilgili konuşacak her zaman bir şeyleri olduğunu kaydetti.

Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri 27 Ekim’de İstanbul’da Suriye konulu dörtlü zirve yapacak.