‘Basit bir Rus muhasebecinin, ABD başkanını belirleyebilmesinden gurur duyuyorum’

ABD’nin, 2016 başkanlık seçimlerine müdahalede dahli olduğu iddiasıyla suçladığı Rusya vatandaşı Yelena Husyaynova, iddiaları reddetti, ancak basit bir muhasebecinin ABD başkanını belirleyebileceğinin söylenmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Rusya vatandaşı, muhasebeci Yelena Husyaynova, ABD Adalet Bakanlığı'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiğine ve kasımdaki Kongre seçimlerine de müdahale girişiminde bulunduğuna ilişkin kendisine yönelttiği suçlamaları değerlendirdi.

Rus haber sitesi Daily Storm'a konuşan Husyaynova "Adım Yelena Husyaynova, yeni Rus internet sitesi ‘Federalyoye Agenstvo Novostey'in (Federal Haber Ajansı, FAN) muhasebecisiyim. ABD'li yetkililer, Donald Trump'ı başkan olarak seçenin ben olduğumu iddia ediyor. Ayrıca Kasım 2018'deki seçimlerde de ABD'li milletvekillerini seçeceğimi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

‘İNGİLİZCE BİLMİYORUM'

Kendisini tüm hayatı boyunca çalışan, sıradan bir Rus kadını olarak nitelendiren Husyaynova "Muhasebecilik, kolektif balık çiftliğinin nasıl yönetileceğini, çocuk yetiştirmeyi biliyorum, ama üzgünüm, İngilizce bilmiyorum" dedi.

Basit bir muhasebecinin ABD başkanlarını ve milletvekillerini belirleyebilmesi durumu karşısında şoke olduğunu kaydeden Husyaynova, "Ama sonra göğsüm gururla doldu. Bu demek oluyor ki basit bir Rus muhasebeci isterse ABD başkanlarını belirleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

‘DÜNYA VATANDAŞLARI, ABD HALKINA YARDIM EDİN'

Husyaynova, dünyanın tüm vatandaşlarına ABD halkına insani bir şekilde hareket eden, gezegenimize barış ve iyilik getirecek bir lider seçmeleri konusunda yardım etmeleri çağrısı yaptı.

© REUTERS / Yuri Gripas ‘Avrupa’daki seçimlere müdahale eden Rusya değil ABD’

Husyaynova "Hep beraber Amerika'nın yeniden büyük ve barışçıl bir ülke olmasını dileyelim" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Husyaynova, ‘Project Lakhta' (Lahta Projesi) isimli, Rus oligark Yevgeniy Viktoroviç Prigojin ve kontrolündeki iki şirket tarafından yapılan etki operasyonunun baş muhasebecisi. ‘Project Lakhta' ise ABD'ye karşı enformasyon savaşı yürütmede kullanılan e-posta ve sosyal medya hesaplarının yaratılmasında yer aldı. Husyaynova da iddiaya göre, bu operasyondaki 35 milyon dolarlık bütçenin sorumlusuydu.

Bakanlık, cuma günü de Husyaynova'ya kasımdaki Kongre seçimlerine müdahale girişimlerinde yer aldığı suçlamasını yöneltti.