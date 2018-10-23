'Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah temini konusundaki tutumu, Moskova ve Ankara'yı Suriye'de birbirine yaklaştırdı'

Rusya Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: Çok yönlü işbirliğinin stratejik alanları' adlı konferansta Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, "Bilindiği gibi, Moskova ve Ankara arasındaki önemli sorunlardan biri Kürt faktörüydü. Bugün bu faktörün ilişkilerimiz üzerindeki etkisi ciddi şekilde azaldı. Bu, Kürt faktörü de dahil en zorlu konularda görüş ayrılığını ortadan kaldırdıkları Suriye'deki durum açısından büyük önem taşıyor" dedi.
© AA / Rauf Maltaş
'WASHINGTON'UN KÜRTLERE DESTEĞİ, RUS-TÜRK MUTABAKATINDA ETKİLİ OLDU'
Naumkin'e göre Kürtlerin elindeki bölgelerin özerklik elde etmesi amacıyla Suriyeli Kürt gruplara destek veren Washington, Rusya ve Türkiye arasındaki Kürt faktörüyle ilgili mutabakatın oluşmasında etkili oldu.
'RUSYA KÜRTLERİN SİLAH TALEPLERİNE OLUMSUZ YANIT VERDİ'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)