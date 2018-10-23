'Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah temini konusundaki tutumu, Moskova ve Ankara'yı Suriye'de birbirine yaklaştırdı'

Kürt faktörünün Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki işbirliğine yönelik olumsuz etkisinin ciddi oranda azaldığını kaydeden Rus uzman Naumkin, Kürt milislerin çok sayıdaki silah talebini geri çeviren Moskova'nın tutumunun etkili olduğunu vurguladı.

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Rusya Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen 'Rusya ve Türkiye: Çok yönlü işbirliğinin stratejik alanları' adlı konferansta Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, "Bilindiği gibi, Moskova ve Ankara arasındaki önemli sorunlardan biri Kürt faktörüydü. Bugün bu faktörün ilişkilerimiz üzerindeki etkisi ciddi şekilde azaldı. Bu, Kürt faktörü de dahil en zorlu konularda görüş ayrılığını ortadan kaldırdıkları Suriye'deki durum açısından büyük önem taşıyor" dedi.

'WASHINGTON'UN KÜRTLERE DESTEĞİ, RUS-TÜRK MUTABAKATINDA ETKİLİ OLDU'

Naumkin'e göre Kürtlerin elindeki bölgelerin özerklik elde etmesi amacıyla Suriyeli Kürt gruplara destek veren Washington, Rusya ve Türkiye arasındaki Kürt faktörüyle ilgili mutabakatın oluşmasında etkili oldu.

'RUSYA KÜRTLERİN SİLAH TALEPLERİNE OLUMSUZ YANIT VERDİ'

"Bugün Türkiye ve ABD arasında ciddi görüş ayrılıklar yaşanıyor. ABD'liler, Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet kurma girişimlerinde Kürt milislere güveniyor ve bu, ne Türkiye ne de Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor. Rusya'nın iyi ilişkilere sahip olduğu Kürtlerin çok sayıdaki talebine rağmen öncelikle Türkiye'nin endişelerini göz önünde bulundurmasına ve silah taleplerine hiçbir zaman olumlu yanıt vermemesine dikkat çekilmelidir" diyen Naumkin, Türklerin bunu olumlu anlamda göz önüne alacağını düşündüğünü kaydetti.