Peskov: ABD’nin yeni bir anlaşma yokken INF’den çekilmesi tehlikeli bir yaklaşım

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin tehlikeli bir yaklaşım olduğunu, yeni bir anlaşma planı yokken, kusurlu da olsa mevcut anlaşmadan vazgeçilmesini olumlu karşılamadıklarını ifade etti.

© Sputnik / Press Service of the Office of the Russian Security Council Patruşev ile Bolton, START-3'ün uzatılmasını konuştu

Gazetecilere konuşan Peskov, ‘Moskova ABD'nin çıkacağını açıkladığı INF anlaşması yerine, yeni bir anlaşmayı yeğler mi?' sorusuna "Hayır, zira yeni bir anlaşmanın yapılması için bir anlayış mevcut değil. Bir anlaşmadan çekilip, sonra yeni bir anlaşma için geçici olasılıkları konuşmak tehlikeli bir yaklaşım" dedi.

‘PUTİN, ABD TARAFINDAN ANLAŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ALACAK'

Peskov açıklamalarına "Anlaşmada elbette darboğazlar var. Ancak yeni bir anlaşma için bir plan yokken anlaşmanın bozulmasını olumlu karşılamıyoruz. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton'dan konuyla ilgili bir açıklama alacak. Putin'in görüşmesini bekleyelim" sözleriyle devam etti.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın INF'den çekileceklerini açıklamasının ardından Moskova'ya gitti. Bolton'ın Putin'e konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

‘ABD, BEBEĞİ BANYO SUYUYLA BİRLİKTE DIŞARI ATMAMALI'

© AP Photo / Ng Han Guan Çin: ABD, INF'den çekilme kararı üzerinde iki kere düşünmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise anlaşmanın korunması için NATO'nun yardımına başvuracaklarını söyledi.

Funke Mediengruppe gazetesine konuşan Maas "Konuyu NATO'nun gündemine getireceğiz. Anlaşmaya uyması için Rusya ile çalışmaya hazırız, ancak yeni bir silah yarışının başlamasına değil" dedi.

Maas, ABD'nin Rusya'nın anlaşmaya uymadığı suçlamalarında da haklı olduğunu iddia etti ve ‘pire için yorgan yakmak' anlamına gelen ‘bebeği banyo suyuyla birlikte dışarı atmak' ifadesini kullandı.

Maas "ABD'nin öfkesi dayanaksız değil. Ancak bunun sonucu bebeği banyo suyuyla birlikte dışarı atmak olmamalı. Bu büyük bir hata olur" dedi.