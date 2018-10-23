Bolton: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elimizde olan bilgiyi Putin'e verdim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili ellerinde olan bilgiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile paylaştığını belirtti.

John Bolton, Moskova'daki basın toplantısında, "Suudi Arabistan'dan aldığımız bilgiyi Başkan Putin'e verdim. Bu bilginin Başkan (Donald) Trump ile Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanı'ndan geldiğini biliyorsunuz" dedi.

İDLİB ANLAŞMASI UYGULANIYOR AMA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VAR

Bolton ayrıca Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsız bölgenin oluşturulması yönünde Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını değerlendirdi.

ABD'li yetkili, "İdlib konusunu da ele aldık. Başkan Trump'ın, orada insani felaketin önlenmesi gerektiği konusunda söylediğini tekrarladım. Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki anlaşma uygulanıyor ama çözüm bekleyen çok sayıda sorun var. İdlib, Suriye'deki çatışmanın sorunlarından sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.