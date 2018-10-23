Bolton: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elimizde olan bilgiyi Putin'e verdim

İDLİB ANLAŞMASI UYGULANIYOR AMA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VAR
Bolton ayrıca Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsız bölgenin oluşturulması yönünde Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını değerlendirdi.
ABD'li yetkili, "İdlib konusunu da ele aldık. Başkan Trump'ın, orada insani felaketin önlenmesi gerektiği konusunda söylediğini tekrarladım. Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki anlaşma uygulanıyor ama çözüm bekleyen çok sayıda sorun var. İdlib, Suriye'deki çatışmanın sorunlarından sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.
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