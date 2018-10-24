Rusya’dan Mısır’a turizm seferlerinin yeniden başlaması Türkiye’ye 1 milyon turist kaybettirebilir

Rusya’dan Mısır’a seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye’ye giden Rus turist sayısında 500 bin ile 1 milyon arası bir azalma olabileceği kaydedildi.

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI Mısır: Rusya’yla hava ulaşımının yıl sonuna kadar eski hale gelmesini umuyoruz

Tur öperatörü İntourist’in Genel Müdür Yardımcısı Sergey Tolçin, Rusya’dan Mısır’a seferlerin yeniden başlamasından sonra Türkiyey’ye giden Rus turist sayısında 500 bin ile 1 milyon arası bir azalma olabileceğini belirtti.

Tolçin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Mısır'a charter seferleri yeniden başlarsa, orta mesafeli uçuşlar, ertelenmiş talepler ve indirimler hesaba katılırsa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da dahil çok ciddi bir rekabet doğacaktır. Türkiye ile ilgili fazla problem olmaz, bu ülkeye olan turist akışında Nisan, Mayıs'la beraber Eylül ve Ekim aylarının ikinci yarısında azalma yaşanabilir. Türkiye 500 binden 1 milyona kadar Rus turisti kaybedebilir."

Rusya'dan Mısır'a turizm seferlerinin durdurulduğu 2015 yılına kadar, bu ülkeyi yılda yaklaşık 3 milyon Rus turist ziyaret ediyordu. Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı geçen yıl 4.7 milyon kişiye ulaşarak rekor seviyeye çıktı.