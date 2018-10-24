Putin’den Bolton’a: ABD armasındaki kartal zeytinleri yiyip okları mı bıraktı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki görüşmelerinde Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton’a ABD’nin Rusya’ya karşı dostane olmayan adımları ile ilgili “Ulusal armanızdaki kartal, zeytin dalındaki tüm zeytinleri yiyip okları mı bıraktı?” sorusunu yöneltti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasıyla ilgili olarak Moskova'yı ziyaret eden Bolton'la görüştü.

Putin, Bolton'a Washington'ın Moskova'ya karşı sebepsiz ve dostane olmayan adımları karşısında şaşırdığını belirterek, diyaloğa devam edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Путин — Болтону: На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы? pic.twitter.com/15DWLMi6YY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 23, 2018

​Görüşmede Putin "Hatırladığım kadarıyla ABD armasındaki kartalın bir pençesinde 13 ok, bir pençesinde de barışçıl politikanın sembolü olarak zeytin dalı olduğunu hatırlıyorum. Bir sorum var. Kartal zeytin dalındaki 13 zeytini yiyip sadece okları mı bıraktı?" ifadelerini kullandı.

Putin'in sözleri görüşmenin yapıldığı odada iki heyetten de kahkahaların yükselmesine neden oldu.

​Trump'ı INF'den çekilmeye ikna ettiği söylenen Bolton da Putin'in sorularına cevap vermeyi umduğunu, ‘ancak yanında başka zeytin getirmediği' yanıtını verdi. Putin de "Ben de öyle düşünmüştüm" dedi.

President of Russia Vladimir Putin: Mr Bolton,… As I recall, there is a bald eagle pictured on the US coat of arms: it holds 13 arrows in one talon and an olive branch in the other as a symbol of peaceful policy: a branch with 13 olives. https://t.co/iclIDzMSrG pic.twitter.com/qyksDWflQj — riceball (@sarukanionigiri) October 24, 2018

​‘TRUMP, PUTİN'İ PARİS'TE GÖRMEYİ ÇOK İSTİYOR'

Rus lider Trump'la doğrudan görüşmelere devam etmenin çok faydalı olacağını belirterek, 11 Kasım'da Paris'teki 2. Dünya Savaşı silah bırakma günü çerçevesinde görüşülebileceğini ifade etti. Putin'in "Elbette, ABD tarafı da böyle temaslarla ilgileniyorsa" diye devam etmesi üzerinde Bolton, Trump'ın Putin'i Paris'te görmeyi çok istediği yanıtını verdi.

Bolton ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptıkları görüşmeyi de çok verimli olarak nitelendirdi.

Trump, Moskova'nın ihlal ettiğini ileri sürdüğü INF anlaşmasından çekileceklerini açıklamıştı.