Peskov: Trump'ın INF'den çekilme kararı, silahlanma yarışına girme eğiliminin tezahürü

Soğuk Savaş'ın son yıllarına denk gelen 1987'de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'den çekilme kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'e atıfta bulunarak, "Milletin aklı başına gelene dek, ABD, nükleer silah geliştirip cephaneliğini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yıllar önce yapmalıydık" demişti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Trump'ın sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu, son derece tehlikeli bir eğilim ve silahlanma yarışına girme, silahların potansiyelini artırma niyetinin fiili olarak açıklanmasıdır" dedi.

Bunun dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğini ve Rusya'nın devlet başkanı da dahil çeşitli düzeylerde bunu dile getirdiğini belirten Peskov, "Söz konusu açıklamalar ışığında, elbette öncelikle ulusal çıkarlarımız ve Rusya'nın ulusal güvenliğiyle ilgili konular üzerine düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki görüşmede edinilen izlenime göre ABD'nin INF'den çekilmek için ilgili resmi prosedürü yakın gelecekte başlatacağını belirtti.

Peskov, "Anladığımız kadarıyla ABD tarafı, bir karar aldı ve INF'den çekilmek için resmi prosedürü yakın gelecekte başlatacak" dedi.