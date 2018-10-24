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14:36 24 Ekim 2018
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Peskov: Trump'ın INF'den çekilme kararı, silahlanma yarışına girme eğiliminin tezahürü

    Sputnik
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetleri Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararının silahlanma yarışına girme eğiliminin tezahürü olduğunu söyledi.

    Trump'ın INF'den çekilme açıklaması sonrası Kremlin'de Putin-Bolton görüşmesi
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Soğuk Savaş'ın son yıllarına denk gelen 1987'de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'den çekilme kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'e atıfta bulunarak, "Milletin aklı başına gelene dek, ABD, nükleer silah geliştirip cephaneliğini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yıllar önce yapmalıydık" demişti.

    Gazetecilerin sorusu üzerine Trump'ın sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu, son derece tehlikeli bir eğilim ve silahlanma yarışına girme, silahların potansiyelini artırma niyetinin fiili olarak açıklanmasıdır" dedi.

    Bunun dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğini ve Rusya'nın devlet başkanı da dahil çeşitli düzeylerde bunu dile getirdiğini belirten Peskov, "Söz konusu açıklamalar ışığında, elbette öncelikle ulusal çıkarlarımız ve Rusya'nın ulusal güvenliğiyle ilgili konular üzerine düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Peskov: ABD’nin yeni bir anlaşma yokken INF’den çekilmesi tehlikeli bir yaklaşım
    'ABD, INF'DEN ÇEKİLME PROSEDÜRÜNÜ YAKIN GELECEKTE BAŞLATACAK'

    Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki görüşmede edinilen izlenime göre ABD'nin INF'den çekilmek için ilgili resmi prosedürü yakın gelecekte başlatacağını belirtti.

    Peskov, "Anladığımız kadarıyla ABD tarafı, bir karar aldı ve INF'den çekilmek için resmi prosedürü yakın gelecekte başlatacak" dedi.

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    Etiketler:
    Soğuk Savaş, INF, John Bolton, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Donald Trump, Çin, Rusya, ABD
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