Peskov: ABD ile Putin’in Washington’ı ziyaret etme olasılığı ele alındı

Putin ile Bolton, dün Moskova’da bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili konuşan Peskov, görüşmede Putin’in gelecek yıl Washington’ı ziyaret etme olasılığına kısaca değinildiğini, ancak henüz bu konuda alınmış net bir karar olmadığını ifade etti.

Peskov "Biz kesinlikle hazırız. Şimdilik bildiğiniz gibi Paris’te gerçekleştirilecek anma etkinlikleri çerçevesinde iki ülkenin liderlerinin 11 Kasım’da bir araya gelme olasılığı göz önüne geldi. Şimdi bu konu görüşmeye yönelik hazırlıkları başlatmak gerek" dedi.

Putin, Bolton'la görüşmesinde Trump'la doğrudan görüşmelere devam etmesinin çok faydalı olacağını belirterek, 11 Kasım'da Paris'teki 2. Dünya Savaşı silah bırakma günü çerçevesinde görüşülebileceğini ifade etmişti. Bolton da Trump’ın Putin’i Paris’te görmeyi çok istediği yanıtını vermişti.

