Lavrov: Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki 4. zirve için hazırlık yapıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki 4. zirve için hazırlık yaptıklarını söyledi. Lavrov ayrıca, Astana üçlüsünün bir sonraki zirvesinin Rusya'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

Suriye'deki durumu istişare etmek üzere Moskova'da buluşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Lavrov, "Şu ana dek Soçi, Tahran ve İstanbul'da olmak üzere 3 zirve yapıldı. Sonraki zirveye ev sahipliği yapma sırası bizde. Yeni liderler zirvesinin Suriye'de çözüme doğru ilerlemeye katkı sunmasının sağlanması için gereken her şeyin yapılacağı düşüncesindeyiz" dedi.

'ASTANA SÜRECİ KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNENLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ'

Tüm gözlemcilerin Astana formatını Suriye krizinin sona erdirilmesine yönelik en etkili yapı olarak kabul ettiğinin altını çizen Lavrov, "Bu nedenle Astana süreci, Suriye halkının çıkarları yerine kendi bölgesel jeopolitik çıkarlarını gözeten tarafların hedefi haline geldi" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de çözüm bulunmasını öngören üçlü zirvenin 3.'sü için 7 Eylül'de Tahran'da buluşmuştu.