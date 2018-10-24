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17:31 24 Ekim 2018
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    mas güreşi

    Yakutistan, Bilal Erdoğan ve Arnold Schwarzenegger'i dünya mas güreşi şampiyonasına bekliyor

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Rusya
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    Uluslararası Mas Güreşi Federasyonu Genel Sekreteri İnnokentiy Grigoryev, Rusya’ya bağlı Yakustistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta düzenlenecek 5. dünya mas güreşi şampiyonasında Bilal Erdoğan ve Arnold Schwarzenegger'i görmek istediklerini söyledi.

    Sputnik'e konuşan Grigoryev, ABD'li aktör Schwarzenegger'e menajeri aracılığıyla davetiye gönderdiklerini ve yanıt beklediklerini ifade etti.

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın şampiyonaya ilgi gösterdiğini kaydeden Grigoryev, "Anladığımız kadarıyla Bilal Erdoğan şampiyona veya yazın ulusal 'Isıah' bayramı sırasında Yakutistan'ı ziyaret etmek istiyor" dedi.

    YAKUTLARIN MİLLİ SPORU

    Yakut milli sporu olan ve ağaç güreşi olarak da bilinen mas güreşinde, sporcular düz ve kaygan olmayan tahta bir platforma ayaklarını dayayarak yarışıyor. Yarışmacılar, sabitlenmiş tahta ayaklarının arasındayken, ‘mas' adı verilen bir değneği de elleriyle tutup birbirlerini çekmeye çalışıyor, değneği rakibinin elinden kurtarmayı başaran sporcu galibiyetin sahibi oluyor.

    Kültürel kaynaklar, bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu spor, kişiye kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırıyor.

    PUTİN DESTEKLİYOR

    Bilal Erdoğan
    © AA / Murat Öner Taş
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sporcuların ayaklarını bir tahta parçasına dayadığı ve birbirini çekerek oynanan geleneksel Yakut sporu mas güreşinin Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer almasına destek vermişti.

    Mas güreşinin Rusya'daki halkların kültürünü yansıttığını savunan Putin'e göre, bu sporun yalnızca Rusya'da değil, dünyada da yaygınlaşması önem taşıyor.

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    Etiketler:
    mas güreşi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Sputnik, Vladimir Putin, İnnokentiy Grigoryev, Bilal Erdoğan, Arnold Schwarzenegger, Rusya, Yakutistan, ABD
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