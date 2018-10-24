Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasası komisyonu çalışmalarının hızlandırılması yönünde anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Moskova’da yapılan görüşmeler sonucunda garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran’ın BM Suriye Özel Temsilciliği ile birlikte koordineli bir şekilde Suriye anayasası komisyonunun belirlenmesi için çalışmalarının hızlandırılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Moskova'daki Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcıları toplantısında Suriye'de sahadaki durum ele alındı. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararları doğrultusunda Anayasa komisyonunun kurulması ve çalışmalarının başlatılması ile ilgili bir dizi konuya değinildi.

Taraflar Suriye halkının çıkarları göz önünde bulundurularak BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde anayasa komisyonunun belirlenmesi çalışmalarının hızlandırılması konusunda anlaştı.

‘KOMİSYON, SURİYE'DEKİ KRİZDEN TEK ÇIKIŞ YOLU'

© AP Photo / SANA Suriye Anayasa Komisyonu 'küçük grup' yüzünden çalışmalara başlamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de Suriye'deki krizin çözümüne yönelik ana unsurun anayasa komisyonunun kurulması olduğunu ifade etti.

Lavrentyev "Bu krizden tek çıkış yolu. Rusya ve Astana formatının diğer tarafları olarak bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Lavrentyev, Suriye hükümetinin de komisyon konusunda çok yapıcı bir tavrı olduğunu kaydetti.