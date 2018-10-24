Putin: Rusya, ABD’nin Avrupa’ya yeni füzeler getirmesine aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın konferansında ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Füzeler Antlaşması'ndan (INF) çekilme olasılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Avrupa'ya gelince, tabii ki en önemli konu, ABD'nin INF'den çekilmesi durumunda sonradan üretilecek olan füzelerle neler yapacağı sorusu" dedi ve şöyle devam etti:

"Eğer bu füzeler Avrupa'ya yollanırsa elbette ki biz buna aynı şekilde yanıt vermek durumunda olacağız. Eğer böyle bir gelişme söz konusu olursa bunu kabul edecek olan Avrupa ülkeleri, kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamalı. Bunlar açıkça ortada olan konular".

Rus lider, "Genel olarak Avrupa'yı bu kadar yüksek seviyeli tehlikeye atmanın gereği var mı anlamıyorum. Aslında bunun için herhangi bir gerekçe göremiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki bu bizim seçimimiz değil, biz böyle bir şeyin peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

‘PARİS'TE TRUMP'LA BU KONUYU ELE ALMAYI UMUYORUM'

Rus lider Putin, 11 Kasım'da Paris'te ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelerek ABD'nin INF'den çekilebileceği yönündeki açıklamaları ele almayı umduğunu söyledi.

Putin, "11 Kasım'da Paris'teki görüşmeler kapsamında ABD Başkanı ile en azından ‘kısaca' tüm bu konuları ve özellikle bu konuyu görüşebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.