Moskova’da ‘Türk Sineması Günleri’ festivali başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği’nin desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ‘Moskova Türk Sineması Günleri’ festivalinin açılış töreni yapıldı.

26 Ekim'e kadar sürecek festival boyunca Moskova'nın merkezindeki ‘Pyat Zvyozd' (Beş Yıldız) sinemasında 9 Türk filmi gösterilecek.

Bu festivalin bir ilk olduğunu belirten Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, "Türk kültürü ve Türkiye'yi tanıtmak için birçok etkinlik yapıyoruz. Biz daha önce Türk sinemasını kendi merkezimizde gösteriyorduk. İlk kez bir sinemada bu etkinliği yapıyoruz. Toplam dokuz film gösterimi yapılacak. Hepsini umarım beğenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rusça altyazılı olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler arasında Kelebeğin Rüyası, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Ertuğrul 1890 gibi çalışmalar var. Festivalin açılış gününde ‘Patron Mutlu Son İstiyor' filmi gösterildi.

© Sputnik / Anna Bratinkova Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün açılış konuşması.

Festival organizatörlerinin, gösterilecek filmlerin yapımcılarını da etkinliğe davet etmek istediklerini söyleyen Özkan, "Ama bu sefer olmadı" dedi. Müdür, Rusya'da Türk Yılı olarak ilan edilen 2019'da bu fikri hayata geçirebilecekleri umudunu dile getirdi.

Açılış töreninde söz alan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, şunu dedi: "Öncelik verdiğimiz bir nokta, en önemli nokta, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek. Siyasi alanda, ekonomik alanda, ama onlardan daha önemli insani, beşeri ve kültürel alanda. Bu bakımdan şimdi başlamakta olan Moskova Türk Sineması Günleri, hatta söyleyebilirim, birinci geleneksel Moskova Türk sineması günleri bugün böylece başlayacak".

Büyükelçi, Yunus Emre Enstitüsü'ne kültür alanında Rus-Türk ilişkilerine katkılarından dolayı ve TOBB TİM Rusya Temsilciliği ile Başkanı Sebahattin Yavuz'a, bu festivalin organizasyonuna yardımından dolayı teşekkür etti.