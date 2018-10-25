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02:56 25 Ekim 2018
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    Moskova'da düzenlenen Türk Sineması Günleri Festivali

    Moskova’da ‘Türk Sineması Günleri’ festivali başladı

    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği’nin desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen ‘Moskova Türk Sineması Günleri’ festivalinin açılış töreni yapıldı.

    Andrey Karlov. Sonsuzluğa giden yol’ isimli serginin açılışına katılan Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Büyükelçi Diriöz: Ankara, Moskova'yla ilişkilerini pekiştirmeye devam edecek
    26 Ekim'e kadar sürecek festival boyunca Moskova'nın merkezindeki ‘Pyat Zvyozd' (Beş Yıldız) sinemasında 9 Türk filmi gösterilecek.

    Bu festivalin bir ilk olduğunu belirten Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan, "Türk kültürü ve Türkiye'yi tanıtmak için birçok etkinlik yapıyoruz. Biz daha önce Türk sinemasını kendi merkezimizde gösteriyorduk. İlk kez bir sinemada bu etkinliği yapıyoruz. Toplam dokuz film gösterimi yapılacak. Hepsini umarım beğenirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Rusça altyazılı olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak filmler arasında Kelebeğin Rüyası, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Ertuğrul 1890 gibi çalışmalar var. Festivalin açılış gününde ‘Patron Mutlu Son İstiyor' filmi gösterildi.

    Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün açılış konuşması.
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün açılış konuşması.

    Festival organizatörlerinin, gösterilecek filmlerin yapımcılarını da etkinliğe davet etmek istediklerini söyleyen Özkan, "Ama bu sefer olmadı" dedi. Müdür, Rusya'da Türk Yılı olarak ilan edilen 2019'da bu fikri hayata geçirebilecekleri umudunu dile getirdi.

    Açılış töreninde söz alan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, şunu dedi: "Öncelik verdiğimiz bir nokta, en önemli nokta, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek. Siyasi alanda, ekonomik alanda, ama onlardan daha önemli insani, beşeri ve kültürel alanda. Bu bakımdan şimdi başlamakta olan Moskova Türk Sineması Günleri, hatta söyleyebilirim, birinci geleneksel Moskova Türk sineması günleri bugün böylece başlayacak".

    Büyükelçi, Yunus Emre Enstitüsü'ne kültür alanında Rus-Türk ilişkilerine katkılarından dolayı ve TOBB TİM Rusya Temsilciliği ile Başkanı Sebahattin Yavuz'a, bu festivalin organizasyonuna yardımından dolayı teşekkür etti.

    Etiketler:
    Türk Sineması Günleri, Ömer Özkan, Hüseyin Diriöz, Rusya, Türkiye
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