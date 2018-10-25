Rus milletvekilinden Türkiye'ye: Ortaklığımız ikimizi de dünya siyasetinde güçlü kılıyor

Moskova'da ‘Rusya ile Türkiye: Çok Boyutlu Ortaklığın Stratejik Yönleri' konulu uluslararası bir konferansı düzenlendi. Konferans çerçevesinde Sputnik'e konuşan Rus milletvekili Dmitriy Savelyev, "Ortaklığımız ikimizi de dünya siyasetinde güçlü kılıyor" dedi.

Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi ve Türk Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen konferansta, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik, enerji ve kültürel-insani ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu'daki güvenlik sistemlerinin oluşumuna yönelik yaklaşımları tartışıldı.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, bu tür konferansların önemiyle ilgili Sputnik haber ajansına söyle konuştu:

— Bugün, jeopolitik durumun Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin her alanda güçlendirilmesini zorunlu kıldığı açıktır. Ülkelerimizin ortak gelişim sürecini uyumlu hale getirmek için düzenli olarak ve her düzeyde toplantılar düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl devlet başkanları düzeyinde sekiz görüşme, parlamentolar arası düzeyde toplantılar, uzmanların katıldığı birçok yuvarlak masa toplantıları ve forumlar, kamu diplomasisi ve kültür alanında da birçok etkinlik düzenlendi.

ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU

- Bütün bunlar, karşılıklı ortak çıkarların yanı sıra, diyaloğun geliştirilmesinde aynı zamanda iç talebi de işaret etmektedir. Bu bağlamda, ‘Rusya ile Türkiye: Çok Boyutlu Ortaklığın Stratejik Yönleri' gibi uluslararası konferansların rolü önemlidir. Bu platformlar, her alanda ve her düzeydeki işbirliğimizin güncel sorunlarını tartışmamızı sağlar. Yani, Rusya ve Türkiye’den ortak bir kalkınma konsepti için uğraşan siyasetçilerin, uzmanların ve bilim insanlarının çabalarını güçlendirmeye yardımcı olur. Özellikle de ulusal güvenlik sözkonusu ise.

— Bölge ve genel olarak dünyadaki mevcut zor durum göz önüne alındığında, eylemlerin koordinasyonu son derece önemlidir. Birlikte, hem ülkelerimizin ulusal ekonomilerini güçlendirmek ve hem de dünya politik arenasındaki pozisyonumuzu sağlamlaştırmada, maksimum düzeyde etkili olacağımızdan eminim.