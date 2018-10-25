Peskov: ABD'nin Hmeymim üssüne yönelik saldırıyı koordine etmesi kaygı verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim'e saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının (İHA) ABD'ye ait Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirilmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Peskov'a göre Putin, konuyu Trump'la ele alabilir.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması hakkında değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu veriler son derece kaygı verici. Olayla ilgili açıklama yapılmadan önce mevcut tüm verilerin Rus ordusu tarafından analiz edildiğinden ve gerekli çıkarımların yapıldığından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Peskov, olayla ilgili detayların yalnızca Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydetti.

'PUTİN, TRUMP'LA KONUŞABİLİR'

© Fotoğraf : CC0 Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Hmeymim üssüne saldırı girişiminde bulunan İHA'ların bu bölgeye ABD'nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, "13 İHA ortak düzen içinde hareket edip yine ortak bir komuta merkezi tarafından yönetiliyorlardı. Bunlar olurken Amerikan keşif uçağı Poseidon-8 Akdeniz'de devriye geziyordu" demişti.

Rus savunma yetkilileri, militanların Hmeymim üssüne ocak başında 13 İHA'nın yardımıyla bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını duyurmuştu.