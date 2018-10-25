Birleşik Rusya Partisi, AK Parti ile işbirliği protokolü imzaladı

Rus parlamentosundaki çoğunluk partisi Birleşik Rusya’nın Türkiye, Kuzey Kore ve Sırbistan’dan siyasi partilerle işbirliği ve etkileşim anlaşması imzaladığı öğrenildi.

Birleşik Rusya Partisi basın dairesinden yapılan açıklamada, anlaşmaların Moskova'da düzenlenen Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı'nın (ICAPP) Genel Kurul toplantısında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Rusya, partinin desteğiyle Moskova'da süren ICAPP 10. Genel Kurul toplantısının çalışmaları çerçevesinde Kore İşçi Partisi (Kuzey Kore), Sırp İlerleme Partisi ile etkileşim ve işbirliği anlaşmaları, ayrıca AK Parti (Türkiye) ile etkileşim ve işbirliği protokolü imzaladı" dendi.

İmzalanan belgelere göre taraflar karşılıklı görüşmeler yapacak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak, parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak.

Açıklamada ayrıca, "Çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler düzenli olarak gerçekleştirilecek. Bölgeler düzeyinde partiler arasındaki bağların ve temasların aktif bir şekilde geliştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.