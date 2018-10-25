Rusya, arızadan sonra ilk kez Soyuz roketi fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 11 Ekim'de Rus kozmonot ve ABD'li astronotu götürürken arızalanan Soyuz roketinin bir başka modelini olaydan sonra ilk kez fırlattı. Fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

© Sputnik / Алексей Филиппов Soyuz uzay aracından acil iniş yapan Rus kozmonot: Göğsünüzde kendinizden 7 kat ağır beton bir blok varmış gibi düşünün

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Perşembe günü saat 03:15'te Soyuz 2-B1 roketi Rus ordusu için bir uyduyla birlikte başarıyla fırlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, uydu yörüngeye başarılı şekilde ulaştı. Bu fırlatma işlemi bu yıl içinde 3. oldu.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Twitter'da 11 Ekim'de yaşanan kazadan sonra ilk kez Soyuz ailesinden bir roket fırlatıldığını yazdı.

Это первый пуск ракеты семейства "Союз" после аварии 11 октября https://t.co/UaKd4xK2zP — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 25, 2018

​ARIZANIN ARDINDAN ERTELENMİŞTİ

Uydunun fırlatılması 19 Ekim'de planlanıyordu, ancak arızadan sonra ertelenmişti.

© REUTERS / Yuri Gripas NASA Başkanı’ndan Soyuz kazasıyla ilgili sorulara duygusal yanıt

Uzay istasyonu Konstantin Kreidenko'nun AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, arıza yaşanan olayda daha eski bir Soyuz-FG roketi kullanılmıştı. Bugünkü fırlatma işleminde kullanılan roket diğeriyle prensipte aynı, ancak üçüncü aşamada daha az motor gücüne sahip. Rusya 2020 itibariyle UUİ'ye yönelik uçuşlarda 20yıldır kullanılan Soyuz-FG'ler yerine Soyuz-2.1 serisini kullanmaya geçecek.

Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague UUİ'ye fırlatıldığı sırada Soyuz MS-10 uzay aracının roketinde arıza çıkmıştı. Çıkan arıza sonrasında Ovçinin ve Hague paraşütle atlamış ve uçuşlar askıya alınmıştı.