Rus Dışişleri: NATO'nun üye olmayan ülkeleri tatbikatlara dahil etmesi ciddi riskler taşıyor

NATO'nun üye olmayan ülkeleri tatbikatlara dahil etmesini eleştiren Zaharova, İttifak'ın kararının, Avrupa'nın kuzeyinde ve genel olarak Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliğin pekişmesine katkı sunmayacağını ifade etti.
Zaharova, NATO'nun Rusya'yı dizginlemeyi öngören konjonktürel amaçlarına ulaşmak için Finlandiya ve İsveç'in askeri ve siyasi potansiyelini kullanmaya çalıştığını kaydederek, "Bu politika ve yaklaşım, bölgedeki durumu kötüye götürecek ciddi riskler taşıyor" dedi.
Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.
Rusya sınırları yakınında tatbikat düzenleyen NATO'nun saldırı faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İttifak'ın tatbikatları Rusya sınırına yaklaştırmaya devam ettiğini vurgulamıştı.
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