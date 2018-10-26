Rus Dışişleri: NATO'nun üye olmayan ülkeleri tatbikatlara dahil etmesi ciddi riskler taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun İttifak üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç'i tatbikatlara dahil ederek Rusya'yı dizginleme amacı taşıdığını söyledi.

© AFP 2018 / Vincent Jannink NATO'nun en büyük askeri tatbikatı başladı

NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan 'Trident Juncture 18' bugün Norveç'te başladı. NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te gerçekleştiriliyor.

NATO'nun üye olmayan ülkeleri tatbikatlara dahil etmesini eleştiren Zaharova, İttifak'ın kararının, Avrupa'nın kuzeyinde ve genel olarak Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliğin pekişmesine katkı sunmayacağını ifade etti.

Zaharova, NATO'nun Rusya'yı dizginlemeyi öngören konjonktürel amaçlarına ulaşmak için Finlandiya ve İsveç'in askeri ve siyasi potansiyelini kullanmaya çalıştığını kaydederek, "Bu politika ve yaklaşım, bölgedeki durumu kötüye götürecek ciddi riskler taşıyor" dedi.

Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Rusya sınırları yakınında tatbikat düzenleyen NATO'nun saldırı faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İttifak'ın tatbikatları Rusya sınırına yaklaştırmaya devam ettiğini vurgulamıştı.