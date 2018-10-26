Krasnodar ile Kocaeli kardeş şehirler olabilir

Pervişov, Kocaeli'nden gelen heyetle yaptığı toplantıda Türk şirketlerinin yatırımlarından bahsederek şunları söyledi: "Türk şirketleri Almanya ve Çin şirketleriyle beraber uzun yıllar boyunca kentimizin iş çevrelerinin başlıca ticari ve ekonomik ortakları olmuştur. Türk ortaklarımızla birlikte OZ MALL alışveriş merkezi, Krasnadar Stadyumu ve birkaç yerleşim bölgesinin inşası gibi, çok büyük yatırım ve altyapı projeleri hayata geçirdik. Son yıllarda Kocaeli kentinin yöneticileriyle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kocaeli kentinin bu seferki heyetinde sanayi odası ve iş çevreleri temsilcilerinin bulunması özellikle önemlidir. Çünkü bu, bundan sonraki dönemde de ticari ve ekonomik işbirliğine hazır olmanın başka bir teyididir".

Krasnodar'da 300'e yakın yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ve bunlar arasında dünyaca ünlü markaların da bulunduğunu belirten Pervişov, Krasnodar'da bulunan her on şirketten birinin Türk şirketi olduğunu ve bölgesel merkez yöneticilerinin kente yeni şirketlerin de gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.

'İKİ ŞEHRİN ORTAK NOKTASI ÇOK'

Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Emre Özigci, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Krasnodar Belediye Başkan Yardımcısı Dmitriy Logvinenko, Ekonomik Kalkınma Yatırım ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Boris Staroselskiy, Kocaeli Sanayi Odası üyeleri ile Türk şirketlerinin temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Ayhan Zeytinoğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Eğer ticari ve ekonomik potansiyelden bahsedecek olursak, Kocaeli ve Krasnodar'ın çok fazla ortak nokatası olduğunu söyleyebiliriz. Kentimizin iş insanları, işbirliği yapabileceğimiz alanları tespit etmek için benimle birlikte buraya geldi. Kocaeli, Türkiye'nin ekonomik anlamda en gelişmiş ve gelişen dinamiklerinden biridir. Kentimizde toprak, kağıt, tütün, kimya, tekstil, gıda, çimento ve otomotiv endüstrisi olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterilmektedir."

Zeytinoğlu, ayrıca Krasnodar ve Kocaeli şehirleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişim dinamiklerini dikkate alarak kardeş şehirler olabileceklerini belirterek Krasnodar heyetini Kocaeli'de düzenlenecek olan uluslararası çağdaş teknolojiler fuarına davet etti.