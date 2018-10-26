Kremlin: Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilişkileri olmadığını söyleyen Kraliyet Ailesi'ne inanmamak için bir sebep yok

'RESMİ AÇIKLAMALARA NİYE İNANMAYALIM?'
"Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) resmi açıklaması var, Veliaht Prensi'nin (Muhammed bin Selman) resmi açıklaması var. Onlara inanmamak için prensipte kimsenin bir sebebi olmamalı."
"Kraliyet Ailesi'nin bu cinayeti kınadığını ve ailenin bunda dahli olmadığını söylediğini duyduk" diye devam eden Kremlin Sözcüsü, "Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapılmasını istediği soruşturmada cevabı bulunacak sorular. Bunu (soruşturma başlatılmasını) memnuniyetle karşılıyoruz" vurgusunu yaptı.
'SORUŞTURMA BEKLENMELİ' TAVRI
Nitekim Rus yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesi ve söz konusu cinayetin emrini verebilecek tek kişinin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğuna görüşün güçlenmesine karşın soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiği yönünde çağrı yağmaya devam etti.
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