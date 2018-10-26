Kremlin: Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilişkileri olmadığını söyleyen Kraliyet Ailesi'ne inanmamak için bir sebep yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suudi Kraliyet Ailesi'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilişkileri olmadığına ilişkin açıklamalarından şüphe duymak için bir sebep görmediklerini belirtti.

© Sputnik / Sergey Guneev Putin: Kaşıkçı'nın başına gelenlerden ABD sorumlu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi Kraliyet Ailesi'nin, Kaşıkçı cinayetinde parmakları olmadığına ilişkin açıklamalarına, Kremlin'in inanıp inanmadığına ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

'RESMİ AÇIKLAMALARA NİYE İNANMAYALIM?'

"Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) resmi açıklaması var, Veliaht Prensi'nin (Muhammed bin Selman) resmi açıklaması var. Onlara inanmamak için prensipte kimsenin bir sebebi olmamalı."

"Kraliyet Ailesi'nin bu cinayeti kınadığını ve ailenin bunda dahli olmadığını söylediğini duyduk" diye devam eden Kremlin Sözcüsü, "Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapılmasını istediği soruşturmada cevabı bulunacak sorular. Bunu (soruşturma başlatılmasını) memnuniyetle karşılıyoruz" vurgusunu yaptı.

'SORUŞTURMA BEKLENMELİ' TAVRI

Rusya yönetimi, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüş olduğuna ilişkin şüphelerin belirmesinden beri birilerini suçlamak yerine soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Nitekim Rus yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesi ve söz konusu cinayetin emrini verebilecek tek kişinin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğuna görüşün güçlenmesine karşın soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiği yönünde çağrı yağmaya devam etti.