Jirinovski isyan etti: Bir NATO ülkesinde Suudi gazeteciyi öldürüyorlar, kimse yaptırımdan bahsetmiyor

Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili değerlendirmesinde Batı ülkelerine yüklendi, Rusya'ya uygulanan yaptırımları 'yeni tip seçicilik teknolojisi' olarak niteledi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Jirinovski, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, olayı Rusya'ya yaptırım politikası çerçevesinde yorumladı.

© Sputnik / Elif Sudagezer Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde Kaşıkçı protestosu: Şu anda milyonlarca Cemal Kaşıkçı var

Jirinovksi, "Şimdi bu bir röntgen cihazı. Bakınız, sağlıkları yerinde olan Skripal’ler olayında her şey yolundayken muazzam yaptırımlar uygulandı. Diplomatlar sınırdışı ediliyor, ekonomik yaptırımlar yürürlüğe konuyor. Bir NATO ülkesinde Suudi gazeteciyi küstahça öldürüyorlar, kimse yaptırımdan bahsetmiyor bile. (ABD Başkanı Donald) Trump ise doğrudan (Suudi Arabistan’la) ilişkilerinin iyi olduğunu ve bu ilişkileri bozmayacaklarını doğrudan söylüyor" diye konuştu.

Rusya'ya uydurma suçlamalar üzerinden yaptırım uygulandığını, söz konusu Suudi Arabistan olunca ise kimsenin sesinin çıkmadığını, yani ABD'nin her ülkeye karşı keyfi politikalar izlendiğini ima eden Jirinovski alaycı bir dille, "Seçicilik konusunda yeni bir teknoloji geliştirmişe benziyorlar" dedi.