Eski Sovyet otomobili 'çorba' oldu

Rus bir YouTube kanalı ilginç bir gösteri düzenledi. ‘Garazh 54' isimli kanal ekibi, içerisine Zhiguli marka bir araba eklediği dev bir çorba pişirdi.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Yaptığı sıra dışı deneysel şovlarla bilinen ‘Garazh 54' isimli Rus YouTube kanalı oldukça ilginç bir gösteriye imza attı.

Eski bir Rus efsanesinden yola çıkan Garazh 54 ekibi, efsaneyi modernize ederek, içerisine eski Sovyet üretimi Zhiguli marka otomobil eklediği bir çorba yaptı.

ÇORBA İÇİN 10 BİN LİTRE SU KAYNATILDI

'Araba çorbası' yapmak için dev kazan kuran ekip, 10 bin litre su kaynatarak, kazanı suyla doldurdu.

Daha sonra kaynayan suyu çeşnilendirerek, birkaç paket makarna ilave eden ekip, kurdukları vinç yardımıyla, çorbanın son malzemesi olan Zhiguli marka otomobili kazana diğer malzemelerin içine ekledi.

Çorba yapımında kullanılan arabanın dıştan az bir hasar aldığı görülürken, kısa zaman içerisinde tekrar trafiğe dönebileceği ise şüpheli.