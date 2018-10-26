Eski Sovyet otomobili 'çorba' oldu

Eski bir Rus efsanesinden yola çıkan Garazh 54 ekibi, efsaneyi modernize ederek, içerisine eski Sovyet üretimi Zhiguli marka otomobil eklediği bir çorba yaptı.
ÇORBA İÇİN 10 BİN LİTRE SU KAYNATILDI
'Araba çorbası' yapmak için dev kazan kuran ekip, 10 bin litre su kaynatarak, kazanı suyla doldurdu.
Daha sonra kaynayan suyu çeşnilendirerek, birkaç paket makarna ilave eden ekip, kurdukları vinç yardımıyla, çorbanın son malzemesi olan Zhiguli marka otomobili kazana diğer malzemelerin içine ekledi.
Çorba yapımında kullanılan arabanın dıştan az bir hasar aldığı görülürken, kısa zaman içerisinde tekrar trafiğe dönebileceği ise şüpheli.
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