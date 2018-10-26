Rusya, ABD'nin INF'den çekilmesi halinde atacağı adımı açıkladı

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu

Belousov, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı BM Birinci Komitesi'ndeki toplantı sırasında INF'nin desteklenmesine yönelik bir karar tasarısı sundu.

İngiltere'nin temsilcisi, karar tasarısının Birinci Komite'ye değil, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması gerektiğini söyledi.

İngiliz meslektaşının sözlerine yanıt veren Belousov, "ABD'nin INF'den çekilmesinden sonra karar tasarısını BMGK'ya mutlaka sunacağız. Ancak şu anda tüm BM üyeleri adına bu dar görüşlü adımdan kaçınması için ABD'ye net mesaj gönderme imkanımız var" dedi.

KOMİTE, TASARISININ GÖRÜŞÜLMESİNİ REDDETTİ

Bu arada Rusya'nın tasarısının Birinci Komite'de görüşülüp görüşülmemesi için yapılan oylamada ret kararı çıktı.

Tasarının görüşülmesini kabul eden ülkelerin sayısı 31 olurken 55 ülke, karşı yönde oy kullandı. 53 ülke çekimser kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.