Rusya, ABD'nin INF'den çekilmesi halinde atacağı adımı açıkladı

İngiltere'nin temsilcisi, karar tasarısının Birinci Komite'ye değil, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması gerektiğini söyledi.
İngiliz meslektaşının sözlerine yanıt veren Belousov, "ABD'nin INF'den çekilmesinden sonra karar tasarısını BMGK'ya mutlaka sunacağız. Ancak şu anda tüm BM üyeleri adına bu dar görüşlü adımdan kaçınması için ABD'ye net mesaj gönderme imkanımız var" dedi.
KOMİTE, TASARISININ GÖRÜŞÜLMESİNİ REDDETTİ
Bu arada Rusya'nın tasarısının Birinci Komite'de görüşülüp görüşülmemesi için yapılan oylamada ret kararı çıktı.
Tasarının görüşülmesini kabul eden ülkelerin sayısı 31 olurken 55 ülke, karşı yönde oy kullandı. 53 ülke çekimser kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.
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