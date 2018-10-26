'Rusya, 10-15 yıl sonra da petrol sektöründeki liderliğini sürdürecek'

'RUSYA, ABD'DEN ÇOK DAHA İYİ DURUMDA'
Doğrudan operasyon ve sermaye giderleri, kaynaklar ve projeler gibi göstergeler baz alındığında Rusya'nın dünyanın en iyileri arasında olduğunu kaydeden Seçin, Rus petrol sektöründeki göstergelerin ABD petrol sektöründekilere göre çok daha iyi olduğunu vurguladı.
'ÜÇ BÜYÜK AKTÖR OLACAK'
Bazı isimlerin pazardaki faktörleri yanlış değerlendirerek Rusya'nın 10-15 yıl sonra pazarda hükmü kalmayacağını iddia ettiğine de dikkat çeken Seçin, "Değerlendirmelerimize göre söz konusu dönemde üç büyük aktör olacak: Rusya, Suudi Arabistan ve ABD" ifadelerini kullandı.
Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya'nın 19 yıl sonra petrol üretiminin hızla azalacağını ve bu ülkenin dünya petrol pazarından ayrılacağını ileri sürmüştü.
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