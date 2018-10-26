'Rusya, 10-15 yıl sonra da petrol sektöründeki liderliğini sürdürecek'

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iddiasıyla ilgili açıklama yapan Rus devlet enerji şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya'nın 10-15 yıl sonra da petrol sektöründeki liderliği elinde tutacağını söyledi.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuşan Seçin, "Rusya, kaynak ve projeler bakımından pazardaki en iyi ülkeler arasında ve 10-15 yıl sonra da küresel petrol pazarının liderlerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

'RUSYA, ABD'DEN ÇOK DAHA İYİ DURUMDA'

Doğrudan operasyon ve sermaye giderleri, kaynaklar ve projeler gibi göstergeler baz alındığında Rusya'nın dünyanın en iyileri arasında olduğunu kaydeden Seçin, Rus petrol sektöründeki göstergelerin ABD petrol sektöründekilere göre çok daha iyi olduğunu vurguladı.

'ÜÇ BÜYÜK AKTÖR OLACAK'

Bazı isimlerin pazardaki faktörleri yanlış değerlendirerek Rusya'nın 10-15 yıl sonra pazarda hükmü kalmayacağını iddia ettiğine de dikkat çeken Seçin, "Değerlendirmelerimize göre söz konusu dönemde üç büyük aktör olacak: Rusya, Suudi Arabistan ve ABD" ifadelerini kullandı.

Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya'nın 19 yıl sonra petrol üretiminin hızla azalacağını ve bu ülkenin dünya petrol pazarından ayrılacağını ileri sürmüştü.