Moskova'daki havaalanlarında yerde yatma ve hayvanlara binme yasağı kaldırıldı

Rus basınında yer alan habere göre, Moskova bölge milletvekilleri, havaalanlarında yerde yatma, kulaklıksız müzik dinleme ve hayvanlara binme yasağını kaldırdı. Moskova Bölge Parlamentosu ayrıca, Moskova Bölge Hükümeti’nin bu tür kural ihlallerinin cezalandırılması yetkisini de elinden aldı.

Vnukovo Havaalanı Basın Bürosu Moskova Vnukovo Havaalanı’nda THY sergisi açıldı

Moskova Bölge Parlamentosu bu yılın Nisan ayında Moskova Bölge Hükümeti'ne havaalanlarında kural koyma ve kural ihlallerinin cezalandırılması yetkisi vermişti.

Savcılık, havaalanlarında kuralların belirlenmesi ve kural ihlallerinin cezalandırılmasının, sadece havaalanlarının yasama ve yürütme organlarının kendi mülkleri olduğu durumlarda geçerli olabileceğine karar verdi.

Havaalanlarında yerde ve koltuklar üzerinde yatma, bekleme salonlarındaki koltukların üstüne valiz yerleştirme, kulaklıksız müzik dinleme, tuvaletlerde giyinme, bagaj arabalarına çocukların bindirilmesi, binek hayvanlarına binme, Gyroscooters ve segway sürme kural ihlali sayılıyor ve bu ihlaller 500 ila 1000 ruble arası para cezasıyla cezalandırılıyordu.

Bu kuralların resmi yetkililer ve tüzel kişiler tarafından ihlali durumunda ise daha büyük miktarda para cezası kesiliyordu. Söz konusu yasaklar Domodedovo, Sheremetyevo ve Zhukovsky havaalanları için geçerliydi.

Moskova Bölge Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin Moskova bölgesi havaalanları temsilcilerinin isteği üzerine yapıldığı belirtildi.