Kırım Müslümanları Kurultayı, ‘Meclis’in mülklerinin devrini istedi

© AFP 2018 / Vasiliy Maksimov Kırım, turizmde Sovyet sonrası rekorunu kırdı

Rus Devlet Duması milletvekili Ruslan Balbek daha önce yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının eski Kırım Tatar Meclisi lideri Mustafa Cemilev'in kurucusu olduğu Kırım Fonu'na ait mülklerin kamulaştırılıp KMMİ'ye devretme kararı alabileceklerini belirtmişti.

Simferopol Bölgesi imamı Raim Gafarov, Sputnik'e verdiği demeçte, Kırım Müslümanları Kurultayı'nın, Kırım makamlarından, mülklerin KMMİ'ye devredilmesini istediklerini ve bu mülklerin Kırım Tatar halkının mülkiyeti olarak kabul edildiğini söyledi.

Gafarov, devredilmesi istenen mülklerin neler olduğu konusunda ise bilgi vermedi.