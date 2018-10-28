Kayıt
15:43 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ediyoruz

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönünde karar aldığını ve bu kararı uyguladığını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ettiğini belirtti.

    Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönündeki kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Kremlin- Rusya bayrağı
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Rusya, ABD'nin INF'den çekilmesi halinde atacağı adımı açıkladı
    Lavrov, "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı bu anlaşmadan çekilme konusunda açıklama yapmaya ikna ederek büyük rol oynadığı söyleniyor. Washington'daki 'arka bahçeyi' bilmiyorum. Bu konudaki tartışmaların ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis'in katılımı olmadan yapılmış olacağını düşünmüyorum. Bu açıkça görülüyor. Kararın alınmış ve uygulanıyor olması bizim için objektif bir gerçek" diye konuştu.

    Bolton'un Moskova ziyareti sırasında 'bu konunun Kremlin'de 'ilk kim başlattı' konusu derinleştirilmeden, duygular katılmadan' görüşüldüğünü ekleyen Lavrov, "Bu insanlar yetişkin ve böyle bir durum oluştuğunda bizim farklı, Amerikalıların da farklı değerlendirmesi olacağını anlıyorlar. Onlar, nedenlerden bir tanesinin bizim anlaşmaya uymadığımız olduğunu düşünüyor" dedi.

    'BİZ ZEYTİN DEĞİL, SALATALIK TURŞUSU YEMEYİ TERCİH EDİYORUZ'

    Bolton'un Moskova'ya 'zeytin' ve 'zeytin dalı' getirmediği yönündeki ifadeyi karşılıksız bırakmayan Lavrov, "Biz zaten zeytin değil, salatalık turşusu yemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

    'ABD INF İLE İLGİLİ KONULARIN LİSTESİNİ İLETTİ, MOSKOVA YANIT HAZIRLIYOR'

    Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov
    © REUTERS / SERGEI KARPUKHIN
    Gorbaçov: ABD'nin INF'den çekilmesi yeni bir silah yarışının ilanı
    ABD'nin Rusya'ya INF anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konuların listesini, anlaşmadan çekileceği yönündeki açıklama yapılmadan birkaç gün önce ilettiğini belirten Lavrov, Moskova'nın Washington'un sorularına yanıt hazırladığına dikkat çekti.

    Rus diplomat, "INF'den çekilme açıklaması yapılmadan birkaç gün önce Amerikalılar, Moskova'daki büyükelçilik vasıtasıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na kendileri açısından şüphe uyandıran konuların detaylı listesini iletti. Uzun süredir yaptığımız çağrılar sonucunda nihayet listeyi verdiler. Bu listeyi Rusya Savunma Bakanlığı'na ve incelemesi gereken diğer kurumlara ulaştırdık, ABD'nin endişelerine yanıt hazırlama çalışmalarına başladık" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Ryabkov: BMGK’da INF’nin desteklenmesini başarabilirsek, şampanya içmek için sebebimiz olacak
    Peskov: Trump'ın INF'den çekilme kararı, silahlanma yarışına girme eğiliminin tezahürü
    Peskov: ABD’nin yeni bir anlaşma yokken INF’den çekilmesi tehlikeli bir yaklaşım
    Çin: ABD, INF'den çekilme kararı üzerinde iki kere düşünmeli
    Rossisykaya Gazeta: Trump, dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden uzaklaştırmak için INF'den çıkacaklarını açıkladı
    Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararı hakkında resmi açıklama bekliyoruz
    Rus senatör ABD’nin INF’den çekilmek istemesinin nedenini açıkladı
    Gorbaçov Trump’ın INF’den çıkma kararıyla ilgili konuştu: Tren henüz kalkmış değil
    Gorbaçov ABD’nin INF’den çıkma kararını değerlendirdi: Bu hata üstün zekâ ürünü değil
    Etiketler:
    INF, Mike Pompeo, Donald Trump, John Bolton, Sergey Lavrov, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet