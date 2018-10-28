Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönünde karar aldığını ve bu kararı uyguladığını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ettiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönündeki kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı bu anlaşmadan çekilme konusunda açıklama yapmaya ikna ederek büyük rol oynadığı söyleniyor. Washington'daki 'arka bahçeyi' bilmiyorum. Bu konudaki tartışmaların ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis'in katılımı olmadan yapılmış olacağını düşünmüyorum. Bu açıkça görülüyor. Kararın alınmış ve uygulanıyor olması bizim için objektif bir gerçek" diye konuştu.

Bolton'un Moskova ziyareti sırasında 'bu konunun Kremlin'de 'ilk kim başlattı' konusu derinleştirilmeden, duygular katılmadan' görüşüldüğünü ekleyen Lavrov, "Bu insanlar yetişkin ve böyle bir durum oluştuğunda bizim farklı, Amerikalıların da farklı değerlendirmesi olacağını anlıyorlar. Onlar, nedenlerden bir tanesinin bizim anlaşmaya uymadığımız olduğunu düşünüyor" dedi.

'BİZ ZEYTİN DEĞİL, SALATALIK TURŞUSU YEMEYİ TERCİH EDİYORUZ'

Bolton'un Moskova'ya 'zeytin' ve 'zeytin dalı' getirmediği yönündeki ifadeyi karşılıksız bırakmayan Lavrov, "Biz zaten zeytin değil, salatalık turşusu yemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

'ABD INF İLE İLGİLİ KONULARIN LİSTESİNİ İLETTİ, MOSKOVA YANIT HAZIRLIYOR'

ABD'nin Rusya'ya INF anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konuların listesini, anlaşmadan çekileceği yönündeki açıklama yapılmadan birkaç gün önce ilettiğini belirten Lavrov, Moskova'nın Washington'un sorularına yanıt hazırladığına dikkat çekti.

Rus diplomat, "INF'den çekilme açıklaması yapılmadan birkaç gün önce Amerikalılar, Moskova'daki büyükelçilik vasıtasıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na kendileri açısından şüphe uyandıran konuların detaylı listesini iletti. Uzun süredir yaptığımız çağrılar sonucunda nihayet listeyi verdiler. Bu listeyi Rusya Savunma Bakanlığı'na ve incelemesi gereken diğer kurumlara ulaştırdık, ABD'nin endişelerine yanıt hazırlama çalışmalarına başladık" diye konuştu.