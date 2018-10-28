Lavrov: ABD'nin INF'den çekilme kararını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ediyoruz

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönündeki kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bolton'un Moskova ziyareti sırasında 'bu konunun Kremlin'de 'ilk kim başlattı' konusu derinleştirilmeden, duygular katılmadan' görüşüldüğünü ekleyen Lavrov, "Bu insanlar yetişkin ve böyle bir durum oluştuğunda bizim farklı, Amerikalıların da farklı değerlendirmesi olacağını anlıyorlar. Onlar, nedenlerden bir tanesinin bizim anlaşmaya uymadığımız olduğunu düşünüyor" dedi.
'BİZ ZEYTİN DEĞİL, SALATALIK TURŞUSU YEMEYİ TERCİH EDİYORUZ'
Bolton'un Moskova'ya 'zeytin' ve 'zeytin dalı' getirmediği yönündeki ifadeyi karşılıksız bırakmayan Lavrov, "Biz zaten zeytin değil, salatalık turşusu yemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.
'ABD INF İLE İLGİLİ KONULARIN LİSTESİNİ İLETTİ, MOSKOVA YANIT HAZIRLIYOR'
Rus diplomat, "INF'den çekilme açıklaması yapılmadan birkaç gün önce Amerikalılar, Moskova'daki büyükelçilik vasıtasıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na kendileri açısından şüphe uyandıran konuların detaylı listesini iletti. Uzun süredir yaptığımız çağrılar sonucunda nihayet listeyi verdiler. Bu listeyi Rusya Savunma Bakanlığı'na ve incelemesi gereken diğer kurumlara ulaştırdık, ABD'nin endişelerine yanıt hazırlama çalışmalarına başladık" diye konuştu.
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