Rus ve Pakistanlı askerlerden ortak tatbikat

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rusya ile Pakistan, İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı ile ilgili mutabakat imzaladı

Rusya Güney Askeri Bölge'den yapılan açıklamada, "Tatbikata katılan askerler ortaklaşa simülatörde, tam donanımlı olarak en az 20 metre yükseklikten özel iple iniş yöntemiyle paraşütsüz çıkarma gerçekleştirdi. Bu çalışma, iki ülkenin özel kuvvetler askerlerine, 20 metreden büyük yükseklikte bulunan helikopterden özel iple yere inişi gerçekleştirmelerine izin verecek" dendi.

Tatbikata, Pakistan Ordusu özel kuvvetler birlikleri ile Rusya Güney Askeri Bölge'ye bağlı keşif bölüğünden toplamda 200'den fazla askerin katıldığı kaydedildi.