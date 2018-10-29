Putin'in İstanbul'da toplanan liderlere neler hediye ettiği ortaya çıktı

Basın toplantısında konuşan Peskov, gazetecilerden birinin Putin’in Türk, Fransız ve Alman mevkidaşlarına ne hediye ettiği sorusuna, “Balık, orman meyveleri, çerez ve diğer nimetler” yanıtını verdi.

İstanbul’daki Suriye zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılmıştı.

Путин привез Эрдогану, Меркель и Макрону в Стамбул подарки из Ханты-Мансийска: рыбу, ягоды, орешки и другую снедь pic.twitter.com/6uY2i7mV4A — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 27, 2018

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