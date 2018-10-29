Duma'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Savelyev'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanı, şahsınız ve tüm Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım! Bugün Türkiye, güçlü demokrasi ve akıllı yönetimiyle birlikte dünyanın en hızlı gelişen ülkelerden biri.

Eşsiz tarihi, kültürel mirası ve özgürlükçü milli karakteri güzel ülkenizin başarılarla gelişmeye devam etmesi için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Eminim ki Türkiye ve Rusya arasındaki derin tarihi köklere ve muhteşem geleceğe sahip dostane ilişkiler de yıldan yıla güçlenmeye devam edecek. Tüm içtenlikle size ve kardeş Türk halkına mutluluk, sağlık ve refah diliyorum."