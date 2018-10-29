Kremlin: Kaşıkçı olayı, Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinin hazırlıklarını etkilemedi

Rusya lideri Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, 25 Ekim'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu telefon görüşmesinde Kral Selman, Rus lideri, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında açılan soruşturma konusunda bilgilendirmişti.
Rusya liderliği, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüş olduğuna ilişkin şüphelerin belirmesinden beri birilerini suçlamak yerine soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söylüyor.
Nitekim Rus yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesi ve söz konusu cinayetin emrini verebilecek tek kişinin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğuna dair görüşün güçlenmesine karşın soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiği yönünde çağrı yapmaya devam etti.
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