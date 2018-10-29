Kremlin: Kaşıkçı olayı, Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinin hazırlıklarını etkilemedi

© Sputnik / Kirill Kallinikov Kremlin: Putin ve Suudi Kral, Kaşıkçı olayını görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cinayete kurban gitmesinin, Rus lider Putin'in planlanan Suudi Arabistan ziyaretini ne şekilde etkilediği yönündeki soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şekilde (etkilemedi.) (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) telefon görüşmelerinin ardından hazırlıkların devam ettiğini açıklamıştık."

Rusya lideri Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, 25 Ekim'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu telefon görüşmesinde Kral Selman, Rus lideri, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında açılan soruşturma konusunda bilgilendirmişti.

Rusya liderliği, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüş olduğuna ilişkin şüphelerin belirmesinden beri birilerini suçlamak yerine soruşturma sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söylüyor.

Nitekim Rus yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesi ve söz konusu cinayetin emrini verebilecek tek kişinin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğuna dair görüşün güçlenmesine karşın soruşturma sonucunun beklenmesi gerektiği yönünde çağrı yapmaya devam etti.