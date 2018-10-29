Rus Dışişleri: Dörtlü zirve çok önemliydi, şimdilik yeni görüşme planlanmıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin İstanbul'da küçük grup üyeleri Almanya ve Fransa ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu, ancak bu formatta yeni bir görüşme planlanmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirdiği zirve hakkında açıklamalarda bulunan Verşinin, görüşmelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı

Verşinin, "Küçük grup üyeleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Şu an için Rusya ve Türkiye ile Almanya ve Fransa arasında yeni bir görüşme planlanmıyor" dedi.

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından yayımlanan bildiride liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurgulamıştı.