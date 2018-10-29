Rus Dışişleri: Dörtlü zirve çok önemliydi, şimdilik yeni görüşme planlanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirdiği zirve hakkında açıklamalarda bulunan Verşinin, görüşmelerin çok önemli olduğunu vurguladı.
Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından yayımlanan bildiride liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurgulamıştı.
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