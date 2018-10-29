Medvedev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği: Yeni enerji projeleri başlatacağımıza inanıyorum

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool via Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Rus Başbakan Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama telgrafı gönderdi.

Medvedev telgrafında, Rusya ve Türkiye'nin, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileriyle birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Ülkelerin ticari-ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin önemli ölçüde güçlendiğini kaydeden Rus Başbakan, şöyle devam etti: "Hükümetlerimiz üzerinden yaptığımız koordineli çalışmaların işbirliğimizin her alanda genişlemesine ve enerji, altyapı, sanayi gibi alanlarda yeni projelerin başlatılmasına yardımcı olacağına inanıyorum.