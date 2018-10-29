Simonyan: Sputnik'in partnerinin ABD Adalet Bakanlığı'na açtığı davanın takipçisi olacağız

Rossiaya Segodya, Russia Today (RT) ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sputnik radyosunun ABD'deki partnerinin, 'yabancı ajan' olarak kayıt yaptırmasını talep eden ABD Adalet Bakanlığı'na karşı açacağı davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Radyo Sputnik'in ABD'deki partneri RM Broadcasting LLC şirketinin sahibi Arnold Ferolito, ABD Adalet Bakanlığı'nın "Yabancı ajan olarak kayıt yaptırın" talebiyle ilgili Sputnik'e açıklama yaptı.

RM Broadcasting LLC şirketinin sahibi, bu talep nedeniyle bakanlığa karşı dava açma niyetinde olduklarını duyurdu.

'YABANCI AJAN DEĞİLİM'

Ferolito şunları söyledi:

"Ben ajan değilim. Ben ajan değilsem neden (FARA denilen yabancı ajan kanunu kapsamına dahil olduğuma dair) imza atmalıyım? Yani dava, benim ajan olmadığım ve ajan olarak kayıt yaptırma talebi kapsamana girmediğim gerçeğine dayanıyor."

'BENİM İŞİM YAYINCILIK'

"Benim işim tamamen yayın endüstrisi, radyo ve televizyon. Ben anlaşma yapan bağımsız bir işadamıyım" vurgusu yapan Ferolito, dava açtıktan sonra mahkemenin karar çıkarmak için 60 gün süresi olacağını, ardından gelecek karara tepki vermek için şirketin 14 gün süresi olacağını aktardı.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sputnik'e konuşan Simonyan da "Parterimiz, yabancı ajan olarak kayıt yaptırmanın işletmeye büyük zarar verdiği savında bulunuyor. Bir yıl önce bizim için geldiklerinde, ABD yönetimi, bunun sadece formalite olduğunu söylemişti. Ama artık öyle olmadığını biliyoruz. Bu yüzden süreci yakından takip edeceğiz" dedi.