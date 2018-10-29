Rusya: Nusra ile Beyaz Miğferler, İdlib'de kimyasal maddelerin yerini değiştiriyor

Rusya ile Türkiye arasında Soçi'de varılan İdlib mutabakatının başarıyla uygulandığını söyleyen Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı Safronkov, "Türk partnerlerimiz, silahlı grupların ve ağır silahların bu bölgeden tahliyesi için elinden geleni yapıyor" dedi.

Aynı zamanda İdlib'deki silahlı çetelerin komşu yerleşimleri ateşe tutarak anlaşmayı bozma yönündeki faaliyetine devam ettiğini belirten Rus diplomat, şu bilgiyi paylaştı:

"Nusra militanları ile Beyaz Miğferler'in kimyasal maddelerle birlikte şüpheli hareketlerine yönelik yeni bilgiler geliyor."

Gerilimi azaltma anlaşmasının başından beri geçici nitelik taşıdığını hatırlatan Safronkov, kimsenin Suriye'deki terörist varlığı yok etme görevini gündemden kaldırmadığının altını çizdi.

Rus diplomat, provokasyonların devam etmesi durumunda Moskova'nın Suriye'nin teröristleri yok etmeye yönelik eylemlerini destekleme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Daha önce Lübnan merkezli Al Mayadin televizyon kanalı, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, burada depolanan ve kimyasal silah üretiminde kullanılan maddelerin Nusra militanları ve Beyaz Miğferler üyeleri tarafından Hirbet Amud yerleşimine götürüldüğünü bildirmişti.