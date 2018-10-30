Rus ve Türk üniversiteler arasında nükleer alanda işbirliği anlaşmaları

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhl), uzmanlarının Türkiye’den iki üniversiteyle işbirliği programını geliştirdiğini duyurdu.

Program, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) lisansüstü eğitimde ortak çalışmalarla ilgili 2 anlaşmanın hayata geçirilmesini öngörüyor. Proje, Türkiye'nin nükleer altyapısı için uzmanlar yetiştirmeye yardımcı olacak.

Programın ilk aşaması, 20 Ekim'de Hacettepe üniversitesinde başladı. Bu aşamaya 78 öğrenci katılıyor. İkinci aşaması, önümüzdeki kasım ayında İTÜ'de başlayacak. ‘Enerji Mühendisliği ve Enerji Teknolojileri' adını alan bu aşamaya 50 öğrenci katılacak.