Büyükelçi Diriöz: Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine dayanıyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bugün karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve işbirliği ilkelerine dayandığını, iki ülkeyi güçlü tarihi bağların birleştirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde 'Rus-Türk İlişkilerinin 500 Yılı Arşiv Belgelerinde' adlı serginin açılışında konuşan Diriöz, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihine ve bugünkü durumuna değindi.

Diriöz, "Bilindiği üzere Çarlık Rusya’sı ve Osmanlı İmparatorluğu arsındaki ilişkilerde 16.-20. Yüzyıl döneminde yükselişler ve düşüşler yaşandı. Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Rusya farklı taraflardaydı, ancak zengin devlet ve kültürel miras deneyimine sahip olan bu iki ülke, tarihte bir coğrafi bölgeyi aralarında bölme ihtiyacının neden olduğu zorluklara rağmen bugün ilişkilerinin temeli olarak karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve işbirliği ilkelerini seçti" diye konuştu.

© Sputnik / Maksim Durnev Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Diriöz Rus ve Türk halklarının ortak yanlarını anlattı

Diriöz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen ağustosta gerçekleştirdiği Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la birlikte verdiği basın konferansında Rusya’nın Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğin birçok alanda geliştiğini söylediğini hatırlattı.

Büyükelçi Diriöz, "Bu işbirliği somut projelere yansıyor. Geçen hafta sonu liderlerimiz İstanbul’da buluştu. Ben Moskova’da göreve başladığım tarihten bu yana bu ikisinin gerçekleştirdiği 15. görüşme oldu. Bugünkü arşiv belgeleri sergisi, ülkelerimizin arasındaki güçlü tarihi bağlara bir kez daha ışık tutmuş oluyor" ifadelerini kullandı.