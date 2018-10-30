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    Patrik Kirill

    Moskova Patriği Kirill'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a: Böyle bir hakkın yok

    © AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV
    Rusya
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    Rus Ortodoks Kilisesi'nin başı olan Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul eden Fener Rum Patriği Bartholomeos'u bir kez daha uyardı: Tek başına Ekümenik Konsey'i toplama yetkin yok, kilise kanunları böyle bir hak vermiyor.

    Fener Rum Patrikhanesi
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi
    Moskova ile İstanbul'daki kiliseler arasındaki gerilim, Moskova'da düzenlenen 8. 'İman ve Kelim' Uluslararası Ortodoks Medyası Festivali'ne de damga vurdu.

    'KÜRESEL KOMPLO'

    Etkinlikte konuşan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks Hıristiyanlığa karşı küresel komplo düzenlendiğini, İstanbul'daki kiliseyle Ukrayna yüzünden yaşadıkları kavganının sadece bunun bir semptomu olduğunu söyledi. 

    'TEK GERÇEK ORTODOKS GÜCÜNE KARŞI HAMLE'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill
    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır
    Ortodoks Hıristiyanların birliğini bozmanın küresel bir boyutu olduğunu belirten Kirill, "Bu, sadece bir yetki kavgası değil, dünyadaki tek kuvvetli Ortodoks gücüne karşı bir kavga" dedi. 

    'BİZ ÖZGÜRLÜK ADASIYIZ'

    Ortodoks Hıristiyanlığın, küreselleşmenin insanlığa dayattığı değer ve fikirlere karşı duran bir 'özgürlük adası' olduğunu da dile getiren Kirill, diğer yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a şöyle çıkıştı:

    'HİÇBİR YERDE YAZMIYOR'

    "Hiçbir kilise kuralına dayanmadan, kendi inisiyatifiyle Ekümenik Konsey'i toplama kararı aldı. Onun böyle bir hakkı olduğu hiçbir yerde yazmıyor."

    Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Temmuz 2009'da Fener'deki bir törende
    © REUTERS / Osman Orsal/File Photo
    Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'nden özür bekliyor

    Kiev Patrikhanesi Patriği Filaret Denisenko, Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verildiğinin resmen ilan edileceği Ekümenik Konsey toplantısının tarihinin, Bartholomeos tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

    Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

    Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.

    Etiketler:
    Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kiev Patrikhanesi Patriği Filaret Denisenko, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Türkiye, Ukrayna, İstanbul, Rusya
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