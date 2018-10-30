Moskova Patriği Kirill'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a: Böyle bir hakkın yok

Rus Ortodoks Kilisesi'nin başı olan Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul eden Fener Rum Patriği Bartholomeos'u bir kez daha uyardı: Tek başına Ekümenik Konsey'i toplama yetkin yok, kilise kanunları böyle bir hak vermiyor.

© AFP 2018 / Ozan Köse Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

Moskova ile İstanbul'daki kiliseler arasındaki gerilim, Moskova'da düzenlenen 8. 'İman ve Kelim' Uluslararası Ortodoks Medyası Festivali'ne de damga vurdu.

'KÜRESEL KOMPLO'

Etkinlikte konuşan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks Hıristiyanlığa karşı küresel komplo düzenlendiğini, İstanbul'daki kiliseyle Ukrayna yüzünden yaşadıkları kavganının sadece bunun bir semptomu olduğunu söyledi.

'TEK GERÇEK ORTODOKS GÜCÜNE KARŞI HAMLE'

© Sputnik / Alexei Druzhinin Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır

Ortodoks Hıristiyanların birliğini bozmanın küresel bir boyutu olduğunu belirten Kirill, "Bu, sadece bir yetki kavgası değil, dünyadaki tek kuvvetli Ortodoks gücüne karşı bir kavga" dedi.

'BİZ ÖZGÜRLÜK ADASIYIZ'

Ortodoks Hıristiyanlığın, küreselleşmenin insanlığa dayattığı değer ve fikirlere karşı duran bir 'özgürlük adası' olduğunu da dile getiren Kirill, diğer yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a şöyle çıkıştı:

'HİÇBİR YERDE YAZMIYOR'

"Hiçbir kilise kuralına dayanmadan, kendi inisiyatifiyle Ekümenik Konsey'i toplama kararı aldı. Onun böyle bir hakkı olduğu hiçbir yerde yazmıyor."

© REUTERS / Osman Orsal/File Photo Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'nden özür bekliyor

Kiev Patrikhanesi Patriği Filaret Denisenko, Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verildiğinin resmen ilan edileceği Ekümenik Konsey toplantısının tarihinin, Bartholomeos tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.