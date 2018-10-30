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20:02 30 Ekim 2018
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    Rus-Türk İşadamları Birliği'nden coşkulu 29 Ekim kutlaması

    Rus-Türk İşadamları Birliği, Cumhuriyet Bayramı'nı Moskova'da verilen balo ile kutladı

    © Fotoğraf: Facebook
    Rusya
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    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Moskova'da Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile kutlandı. İş dünyasından birçok Rus ve Türk konuğun katıldığı davette, sanatçı Levent Yüksel konser verdi.

    Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool via
    Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
    Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Elçi-Müsteşar Cenk Uraz, DTİK Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ve Türk ve Rus iş adamları, Türk diplomatlar da katıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen program, Rus ve Türk iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

    'BU KUTLAMA İLE TÜRK-RUS DOSTLUK İLİŞKİLERİNE DE KATKIDA BULUNUYORUZ'

    Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne yaklaşıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kıvançla kutlamaktayız. Öncelikle bizleri burada buluşturduğu için ve bu güzel organizasyon için RTİB'e çok teşekkür ediyorum. Bayramımızı, Cumhuriyet'imizi Moskova'daki Türk toplumu olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bu kutlama ile Türk-Rus dostluk ilişkilerine de katkıda bulunuyoruz. Bundan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize buradan şükranlarımızı iletiyor ve ruhları şad olsun diyoruz. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutladı.

    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev
    Sputnik
    Medvedev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği: Yeni enerji projeleri başlatacağımıza inanıyorum
    'CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİ TİTİZLİKLE KORUMALIYIZ'

    RTİB Başkanı Naki Karaaslan da, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet'in değerleri ve idealleri Türk toplumuna birlik ve beraberlik sağladı. Hepimizi birleştiren, hoşgörü ve demokrasi kültürünü esas alan Cumhuriyet değerlerimizi titizlikle korumalı ve en zorlu günlerde dahi birlik ve dayanışma içinde olmalıyız" açıklamasında bulundu.

    Daha sonra sanatçı Levent Yüksel sahne alarak, şarkılar söylerken, konuklar da sanatçıya tempo tuttu.

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    Etiketler:
    RTİB'den 29 Ekim balosu, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), DTİK Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, Cenk Uraz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Naki Karaaslan, Türkiye, Moskova, Rusya
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