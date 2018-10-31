Rusya'nın Arhangelsk kentindeki FSB binasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan bir açıklamada, FSB'nin Arhangelsk'teki binasının girişinde bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Arhangelsk'in acil durum servislerinden gelen bir açıklamada patlama sonucu 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Açıklamaya göre, patlamada yaralanan kişi, sağlık servislerinin müdahalesi sırasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen kişinin FSB çalışanı olmadığı ve kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı bilgisi verildi.

Arhangelsk Valisi Orlov da patlama nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını doğruladı. Patlamaya bir tür patlayıcının sebep olduğunu belirten Orlov, bu patlayıcının türünü belirlemeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.