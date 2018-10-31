Putin: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını kararlılıkla koruyacağız

© REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Putin: Rusya’nın dünyada rakipsiz silahları olacak

6. Rusya Vatandaşları Kongresi'nde konuşan Putin, günümüzde birçok ülkede Rusofobi ve başka türlü saldırgan milliyetçilik formlarının olduğunu belirtti.

Putin "Bunun Ukrayna'da, Baltık ülkelerinde ve başka ülkelerde olduğunu biliyoruz. Tarih değiştiriliyor, anıtlara, Rusçaya karşı bir savaş yürütülüyor" dedi.

"İnsanları korkutuyor, terörize ediyorlar. İnsanların kendi köklerini koruma çabası, suç ve ayrılıkçılık olarak görülüyor. İfade özgürlüğü, kendi geleneklerine bağlı kalma çabasına saygısızlık ediliyor" diyen Putin, Rusya vatandaşlarına hitaben "Haklarınızı ve çıkarlarınızı kararlılıkla koruyacağız. Bunun için her türlü ikili ve uluslararası mekanizmaları kullanacak, destek fonunu teşvik etmeye, vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘YURTDIŞINDAKİ YURTDAŞLARIMIZA SIĞINMA HAKKI VERMEYE HAZIRIZ'

Putin, yurtdışında yaşayan yurttaşlarına için koruma ve sığınma hakkı sağlamaya da hazır olduklarını ekledi.

Putin "Ülkemize kalıcı olarak gelmek, vatandaşlık ve oturma izni vermeye hazırız. Yasadışı biçimde sıkıntı çektirilen, güvenliği tehdit edilenler için koruma ve sığınma hakkı sağlamak için her şeyi yapacağız" dedi.

'VATANDAŞLIK ALMA KOŞULLARINI KOLAYLAŞTIRAN BİR GÖÇMEN POLİTİKASINI İMZALADIM'

Putin, Rusya vatandaşlığı alınmasını kolaylaştırmak için yeni bir göçmen politikasını imzaladığını söyledi.

Putin, yeni göçmen politikasında yurtdışındaki yurttaşlara oturum izni verilmesi, giriş ve sığınma hakkı ile vatandaşlık alma koşullarının kolaylaştırıldığını vurguladı.

"Bu alandaki birçok bürokratik engel kaldırıldı" diyen Putin, yurttaşların Rusya'ya yeniden yerleştirilmesine yönelik programın da devam edeceğini kaydetti.

Putin "Bu program bu yıl 12 yılını doldurdu. Rusya Federasyonu'na yaklaşık 800 bin kişi geldi. Son aylarda ülkemize dönmek isteyenlerin sayısı artıyor" dedi.

‘DİNLERARASI İLİŞKİLERİN SİYASALLAŞTIRILMASI AĞIR SONUÇLAR GETİRİR'

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi’yle ilişkileri kesti

Putin dinlerarası ilişkileri siyasallaştırmanın her zaman ağır sonuçlar getirdiğini belirterek "Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer İslam, Yahudilik, Budistlik zümrelerinin çabalarından bahsetmek istiyorum. Zümre temsilcilerini yurtdışındaki yurttaşlarımızın Rusya ile olan kültürel ve insani bağlantılarını güçlendirmelerinden dolayı tebrik ederim. Maalesef, bu bağlar koparılmaya çalışılıyor" dedi.

Ukrayna Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesi nedeniyle, Rus Ortodoks Kilisesi 15 Ekim'de Fener Rum Patrikhanesi ile temaslarını kopardığını açıklamıştı.

‘DÜNYADA ZORLU BİR DURUM VAR, ANLAŞMALAR BOZULUYOR'

Putin ayrıca "Tüm bunlar ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen sorunlar çözülürken çok önemli. Dünyada zorlu bir durum var, gerginlik artıyor, uluslararası hukukun temelleri yıkılıyor, uzun yıllardır var olan anlaşmalar bozuluyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.