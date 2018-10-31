Kayıt
14:57 31 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını kararlılıkla koruyacağız

    © Sputnik /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşlarına yönelik bir kongrede, Moskova'nın yurtdışındaki vatandaşlarının haklarını kararlılıkla koruyacağını söyledi.

    Soçi'de düzenlenen 2018 yılının Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir dizi küresel meseleye değindi.
    © REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
    Putin: Rusya’nın dünyada rakipsiz silahları olacak
    6. Rusya Vatandaşları Kongresi'nde konuşan Putin, günümüzde birçok ülkede Rusofobi ve başka türlü saldırgan milliyetçilik formlarının olduğunu belirtti.

    Putin "Bunun Ukrayna'da, Baltık ülkelerinde ve başka ülkelerde olduğunu biliyoruz. Tarih değiştiriliyor, anıtlara, Rusçaya karşı bir savaş yürütülüyor" dedi.

    "İnsanları korkutuyor, terörize ediyorlar. İnsanların kendi köklerini koruma çabası, suç ve ayrılıkçılık olarak görülüyor. İfade özgürlüğü, kendi geleneklerine bağlı kalma çabasına saygısızlık ediliyor" diyen Putin, Rusya vatandaşlarına hitaben "Haklarınızı ve çıkarlarınızı kararlılıkla koruyacağız. Bunun için her türlü ikili ve uluslararası mekanizmaları kullanacak, destek fonunu teşvik etmeye, vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ‘YURTDIŞINDAKİ YURTDAŞLARIMIZA SIĞINMA HAKKI VERMEYE HAZIRIZ'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Murad Sezer
    Rus basını Putin’in İstanbul’daki kıyafetini konuşuyor: Sibirya paltosu mu?
    Putin, yurtdışında yaşayan yurttaşlarına için koruma ve sığınma hakkı sağlamaya da hazır olduklarını ekledi.

    Putin "Ülkemize kalıcı olarak gelmek, vatandaşlık ve oturma izni vermeye hazırız. Yasadışı biçimde sıkıntı çektirilen, güvenliği tehdit edilenler için koruma ve sığınma hakkı sağlamak için her şeyi yapacağız" dedi.

    'VATANDAŞLIK ALMA KOŞULLARINI KOLAYLAŞTIRAN BİR GÖÇMEN POLİTİKASINI İMZALADIM'

    Putin, Rusya vatandaşlığı alınmasını kolaylaştırmak için yeni bir göçmen politikasını imzaladığını söyledi.

    Putin, yeni göçmen politikasında yurtdışındaki yurttaşlara oturum izni verilmesi, giriş ve sığınma hakkı ile vatandaşlık alma koşullarının kolaylaştırıldığını vurguladı.

    "Bu alandaki birçok bürokratik engel kaldırıldı" diyen Putin, yurttaşların Rusya'ya yeniden yerleştirilmesine yönelik programın da devam edeceğini kaydetti.

    Putin "Bu program bu yıl 12 yılını doldurdu. Rusya Federasyonu'na yaklaşık 800 bin kişi geldi. Son aylarda ülkemize dönmek isteyenlerin sayısı artıyor" dedi.

    ‘DİNLERARASI İLİŞKİLERİN SİYASALLAŞTIRILMASI AĞIR SONUÇLAR GETİRİR'

    Rus Ortodoks Kilisesi
    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi’yle ilişkileri kesti
    Putin dinlerarası ilişkileri siyasallaştırmanın her zaman ağır sonuçlar getirdiğini belirterek "Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer İslam, Yahudilik, Budistlik zümrelerinin çabalarından bahsetmek istiyorum. Zümre temsilcilerini yurtdışındaki yurttaşlarımızın Rusya ile olan kültürel ve insani bağlantılarını güçlendirmelerinden dolayı tebrik ederim. Maalesef, bu bağlar koparılmaya çalışılıyor" dedi.

    Ukrayna Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesi nedeniyle, Rus Ortodoks Kilisesi 15 Ekim'de Fener Rum Patrikhanesi ile temaslarını kopardığını açıklamıştı.

    ‘DÜNYADA ZORLU BİR DURUM VAR, ANLAŞMALAR BOZULUYOR'

    Putin ayrıca "Tüm bunlar ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen sorunlar çözülürken çok önemli. Dünyada zorlu bir durum var, gerginlik artıyor, uluslararası hukukun temelleri yıkılıyor, uzun yıllardır var olan anlaşmalar bozuluyor" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Vatandaş hakları, açıklama, Rusofobi, 6. Rusya Vatandaşları Kongresi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en uzun heykellerinden biri Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel heykeli
    Dünyanın en uzun heykellerinden birinin açılışı yapıldı
    Karikatür
    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet