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16:31 31 Ekim 2018
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya: Türkiye, İdlib anlaşmasının uygulanması için büyük çaba gösteriyor

    © Sputnik / Alexander Vilf
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ankara henüz İdlib anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getiremese de, Türk hükümetinin anlaşmanın uygulanması için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    Basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, 17 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve 15 Ekim'e kadar militanların ve ağır silahların İdlib'de kurulacak silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılmasını öngören İdlib anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Ankara henüz İdlib anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getiremese de, Türk hükümeti anlaşmanın uygulanması için büyük çaba gösteriyor" diyen Konaşenkov, bugüne dek 2450'den fazla militanla 206 askeri teçhizatın söz konusu bölgeden tahliye edildiğini kaydetti.

    'ATEŞKES İHLALLERİ 4 KAT AZALDI'

    Dmitry Peskov
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Peskov: Rusya, Türkiye'nin İdlib anlaşmasını tam olarak yerine getirememesini anlayışla karşılıyor
    Konaşenkov, anlaşmanın imzalandığı tarihten bu yana ateşkes rejimi ihlallerinin 4 kat azaldığının altını çizdi.

    '36 BİN KİŞİ İDLİB'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİNDEN AYRILDI'

    Sivillerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesi hakkında da bilgi veren Konaşenkov, 4 Mart 2018'den bu yana 36 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ve 4312 askeri teçhizatın tahliye edildiğini belirtti. Rus yetkili, sivillerin tahliye için Ebu Duhur yerleşim biriminde Suriye hükümeti tarafından kurulan insani koridoru kullandığını söyledi.

    'FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ DURUM CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜYE GİDİYOR'

    Konaşenkov, Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolünde bulunan 'gri bölgede' durumun ciddi şekilde kötüye gittiğini kaydetti.

    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, kentin IŞİD'in elinden alınmasından sonra YPG ve DSG'nin resmi bir şekilde Fırat'ın doğusuna geri çekildiklerini savundu.
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ‘Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun Zor Mağar bölgesinden başlaması olası'
    Konaşenkov, "ABD'nin kontrolündeki bölgeden söz etmişken, buranın gerilimi azaltma bölgesi veya çatışmasızlık bölgesi değil, gri bölge olduğunu ve burada durumun ciddi şekilde kötüye gittiğini belirtmeliyiz. Saldırıların ve rehin alma olaylarının artması bunun kanıtı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

    'ABD VE DSG'NİN BECERİKSİZLİĞİNDEN YARARLANAN IŞİD, ÖZGÜRLEŞTİRİLEN YERLERİ ELE GEÇİRİYOR'

    ABD ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Fırat'ın doğusundaki militanlarla etkili şekilde mücadele etme becerisinden yoksun olduğundan da söz eden Konaşenkov, "Bu beceriksizlikten istifaden eden IŞİD, daha önce özgürlüğüne kavuşturulan bölgeleri ele geçiriyor. Militanlar, Hacin, Susa, Safana, Maraşda ve Baguz Fokani yerleşimlerindeki konumlarını pekiştirmiş durumda" diye konuştu.

    Konaşenkov, IŞİD'in eylül ayından beri ABD kontrolündeki bölgede DSG'ye 57 saldırı düzenlediği, bunların sonucunda 300'ün üzerinde Kürt milisin öldüğü ve yaralandığı bilgisini de paylaştı.

    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, İgor Konaşenkov, İdlib, Suriye, Türkiye, Rusya
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