Lavrov: Suriye topraklarına barış geliyor

6. Dünya Rusyalı Yurttaşlar Kongresi'nde konuşan Lavrov, "Genç nesil temsilcileri de dahil olmak üzere Suriye'den delegelerin salonda bulunduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Suriye toplumunun katmanları arasında Rus dilinin teşvikine ve ülkemiz hakkındaki nesnel bilgilerin yayılmasına yönelik önemli çabalarınıza bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Lavrov, Suriyeli delegelerin kongreye katılımının Suriye topraklarına barışın geldiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile Astana formatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararlar temelinde Suriye krizine çözüm bulunmasına katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.