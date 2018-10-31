Putin, Ortodoks dünyasındaki bölünmenin sonuçları hakkında uyardı

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus basınından 'Ortodoks savaşı' uyarısı

Putin, Ortodoks dünyasında Moskova Patrikhanesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'yle bağları koparmasına neden olan benzeri görülmemiş bölünme süreci hakkında ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Bir noktanın altını çizmek istiyorum: böylesine hassas bir alanı (dini) siyasete alet etmek, en ağır sonuçlara yol açar, özellikle de bunu yapanlar için" dedi.

'GÖREVİMİZ MANEVİ BİRLİĞİ KORUMAKTIR'

Rusya'da Ortodoks Kilisesi'nin otoritesinin artmasına öncülük eden ve Moskova Patriği Kirill ile yakın ilişkilere sahip olan Putin, Rus kilisesiyle yurtdışındaki inananların arasını açmaya yönelik girişimler olduğunu belirterek, "Görevimiz, en başta insanlık için, manevi ve tarihi birliği korumaktır" diye konuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinod toplantısında Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmesi kararı almıştı.