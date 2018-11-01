Rusya'dan Ukrayna'nın önde gelen siyasetçi ve kuruluşlarına ekonomik yaptırım

Rusya hükümeti, Kiev'in Rusya vatandaşlarına yönelik dostane olmayan eylemleri nedeniyle aralarında üst düzey siyasetçilerin de bulunduğu Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yönelik ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu.

© REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Putin’den, Kiev’in düşmanca eylemlerine karşı Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

Başbakan Dmitriy Medvedev'in imzaladığı kararnameye göre yaptırım listesinde 322 kişi ve 68 kuruluş bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun oğlu, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, ABD Büyükelçisi Valeriy Çalıy, eski başbakanlar Yuliya Timoşenko ve Arseniy Yatsenyuk ile aşırı sağcı Sağ Sektör'ün eski lideri Dmitriy Yaroş ekonomik yaptırım uygulanan isimler arasında yer aldı.

Rusya, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz, Bank Kredit Dnipro, Ferrexpo ve Kernel gibi ülkenin önde gelen ticari kuruluşlarına yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar kapsamında listede yer alan isimlerin Rusya'daki gayri nakdi fonları, hisse senetleri ve mülklerine el koyulacak ve sermayelerini Rusya dışına çıkarmaları yasaklanacak.

PUTİN TALİMAT VERMİŞTİ

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'dan Rus basın kuruluşlarına yaptırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümetine Ukrayna'dan ekonomik tedbirlerin uygulanacağı kişi ve kuruluşların yer aldığı bir liste oluşturma ve kısıtlamaların ayrıntılarının belirtilmesi görevi vermişti.

POROŞENKO YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko 2017'de Rus banka ve IT şirketlerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesini ve yaptırımların süresinin uzatılması yönündeki kararı yasalaştırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in kararını Rusya'ya yönelik düşmanca ve sağgörüsüz politikanın bir parçası olarak gördüklerini kaydetmişti.