Rusya'dan Ukrayna'nın önde gelen siyasetçi ve kuruluşlarına ekonomik yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun oğlu, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, ABD Büyükelçisi Valeriy Çalıy, eski başbakanlar Yuliya Timoşenko ve Arseniy Yatsenyuk ile aşırı sağcı Sağ Sektör'ün eski lideri Dmitriy Yaroş ekonomik yaptırım uygulanan isimler arasında yer aldı.
Rusya, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz, Bank Kredit Dnipro, Ferrexpo ve Kernel gibi ülkenin önde gelen ticari kuruluşlarına yaptırım uyguladı.
Yaptırımlar kapsamında listede yer alan isimlerin Rusya'daki gayri nakdi fonları, hisse senetleri ve mülklerine el koyulacak ve sermayelerini Rusya dışına çıkarmaları yasaklanacak.
PUTİN TALİMAT VERMİŞTİ
POROŞENKO YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko 2017'de Rus banka ve IT şirketlerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesini ve yaptırımların süresinin uzatılması yönündeki kararı yasalaştırmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in kararını Rusya'ya yönelik düşmanca ve sağgörüsüz politikanın bir parçası olarak gördüklerini kaydetmişti.
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