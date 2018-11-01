Soyuz roketindeki arızanın sebebi doğrulandı: Sensör, Baykonur Üssü'nde bozuldu

Soyuz roketi ile Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatılırken çıkan arızanın nedenini bulması için kurulan komisyonun başkanı Oleg Skorobogatov, arızanın ayrılma sensöründe çıktığını doğruladı. Skorobogatov, sensörün Baykonur Üssü'nde roket toplanırken bozulduğunu söyledi.

© Sputnik / Sergey Mamontov Soyuz roketindeki arızanın nedeni belli oldu

Rus uzay ajansı Roscosmos'un İdari Müdürü Sergey Krikalev, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague'un UUİ'ye giderken acil iniş yapmasına yol açan Soyuz roketindeki arızanın, ilk ve ikinci aşamadaki ayrılma sensörünün çalışmamasından kaynaklandığını belirtmişti.

Kazayı araştırması için kurulan soruşturma ekibinin başındaki Oleg Skorobogatov, konuyla ilgili verilen basın toplantısında bu açıklamayı doğruladı.

Skorobogatov "D bloğu, A bloğundan ayrılırdıktan sonra yakıt deposuna çarptı, depoda açıklık oluştu ve daha sonra patlama meydana geldi. Yan blok olan D bloğu (Kazakistan'daki) Baykonur Üssü'nde, roket toplanırken zarar gördü. Kazanın sebebi de bu oldu. Bu kanıtlandı" dedi.

‘İKİ SOYUZ ROKETİNDE DAHA ARIZA OLABİLİR'

© Sputnik / Sergey Mamontov Rusya, arızadan sonra ilk kez Soyuz roketi fırlattı

Skorobogatov, iki Soyuz roketinde daha benzer bir hasarın olabileceğini ve bu roketlerin toplama çalışmaları sırasında yeniden kontrollerin yapılacağını vurguladı.

Skorobogatov "Komisyon tarafından roket toplama çalışmaları sırasındaki kontrollere yönelik teklif ve tavsiyeler hazırlandı" dedi.

Modern Rusya tarihinin ilk insanlı uçuş kazası 11 Ekim'de yaşanmıştı. Soyuz FG aracıyla UUİ'ye fırlatılan Ovçinin ve Hague, çıkan arıza sonrasında paraşütle iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olayın nedenlerini araştırması için bir soruşturma ekibi kurulmuştu.