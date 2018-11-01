İki Rus uçağı tatbikat halindeki NATO’nun 'huzurunu kaçırdı'

Russia Today'in (RT) haberine göre Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Tu-160 bombardıman uçağının NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı olan Trident Juncture'ın yapıldığı bölgenin yakınından uçması nedeniyle İngiltere, Rus uçaklarına eşlik etmek için savaş jetlerini havalandırdı.

The southeastern boundary of the Russian NOTAM inside of Trident Juncture is 13.9 nautical miles from Norway, or 1.9 nautical miles from Norway's territorial waters. This boundary continues up the coast for 196 nautical miles. A small Norwegian island is covered by a marker. pic.twitter.com/DGT2A3Acf2 — Strategic Sentinel (@StratSentinel) October 31, 2018

​Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 2 askeri uçağın Barents Denizi ve Norveç Denizi'nin üzerinde 10 saatlik planlı uçuş gerçekleştirdiklerini bildirmiş, uçakların diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmediklerini ve uçuşun hava Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kuralları'na sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

Moskova ayrıca uçuş bilgi notlarının paylaşıldığı NOTAM üzerinden de 1-3 Kasım tarihlerinde Norveç Denizi üzerinde uçuşların olacağı bilgisini paylaşmıştı. RT'ye göre bu mesaj da NATO'yu huzursuz etti.

New NOTAM from the Russian Navy which is 4 nautical miles northeast of the boundary for NATO's Trident Juncture exercise. This will also involve "rocket test firings." pic.twitter.com/Uu5CU6jTdT — Strategic Sentinel (@StratSentinel) October 31, 2018

​RT, plana göre Tu-160 bombardıman uçaklarının Norveç kıyılarına iyice yaklaşarak 13.9 deniz mili mesafeden geçeceğini, ancak uçuşların NATO'nun tatbikatının sürdüğü bölgede gerçekleşeceğini bildirdi.

© AFP 2018 / ARMEND NIMANI NATO'dan 51 bin askerle Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı

Haberde ayrıca Rusya donanmasının da Norveç'in kuzeyindeki uluslararası sularda, ülkenin sınırlarını ihlal etmeden Barents Denizi'nde 6-9 Kasım tarihleri arasında füze fırlatmalı eğitim uçuşları gerçekleştireceği ifade edildi.

Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 7 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Rusya sınırları yakınında tatbikat düzenleyen NATO'nun saldırı faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İttifak'ın tatbikatları Rusya sınırına yaklaştırmaya devam ettiğini vurgulamıştı.