Rus Dışişleri: İdlib'de hala Soçi mutabakatını engellemeye çalışan Nusra'cılar var

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, "İdlib'de hala, Rusya ve Türkiye'nin 17 Eylül'de Soçi'de imzaladığı mutabakatın uygulanmasını engelleme girişimlerini bırakmayan El Nusra ve El Kaide'den evrilen başka grupların militanları bulunuyor" dedi.

Zaharova ayrıca, radikal militanların, Suriye ordusunun İdlib'in güney mahalleleri ve Hama'nın kuzeybatı kesimlerindeki mevzilerine ateş açmaya devam ettiğini de kaydetti.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN HEPSİ ÇEKİLMİŞ DEĞİL

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terörist örgütlerin 15 Ekim'e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yapıyor.