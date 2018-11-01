Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile AB arasındaki buzları eritme ve Brüksel’in yaptırımlarının kaldırılmasını destekleyebilecek ülkelerden biri olarak görülen İtalya’nın davetini kabul etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

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Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile daha yakın ilişkilerden yana olan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, geçen ay Moskova'ya geldiğinde Putin'e en yakın zamanda Roma'yı ziyaret etmesini söylediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'nın davetini kabul etti. Ancak ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi.

Peskov "Ziyaretin tarihi diplomatik kanallar üzerinden belirlenecek" dedi.

CONTE: EN YAKIN ZAMANDA GELMESİNİ İSTİYORUM

Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Başbakan Conte de "Çok iyi ilişkiler kurduk, beni Moskova'da harika ağırladılar. Putin'in en kısa zamanda Roma'ya gelmesini isterim" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'a Moskova ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktaran Conte, Putin ile yakın temaslarının devam etmesini umduğunu kaydetti.

Conte, Trump'ın İtalya'nın Libya'daki durumu düzeltmeye yönelik çabalarını desteklediğini aktardı.

Conte, 24 Ekim'deki Moskova ziyaretinin ardından, Putin'i Roma'ya beklediğini ve İtalyan halkı üzerinde Putin'in kendilerine gerekli dikkati vermediği gibi bir izlenim oluşmasını istemediğini belirtmişti.